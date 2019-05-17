Россельхозбанк совместно с минсельхозом Новосибирской области усилит меры поддержки фермерских хозяйств региона

Направления сотрудничества и комплекс мер поддержки аграриев определены в соглашении, подписанном директором Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станиславом Тишуровым и министром сельского хозяйства Новосибирской области Евгением Лещенко в рамках 30-ой отчетной конференции Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН).

Условиями соглашения предусмотрено продолжить совместную работу по обеспечению благоприятных условий для развития малого аграрного бизнеса в регионе, в том числе за счет повышения доступности кредитных средств и совершенствования механизмов господдержки. Особое внимание партнеры уделят решению вопросов и реализации проектов начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

— В партнерстве с Россельхозбанком мы продолжим реализацию востребованных программ поддержки агробизнеса и совершенствование их условий, — отметил Евгений Лещенко.

— В фокусе внимания Россельхозбанка — финансовая поддержка начинающих фермеров и владельцев фермерских хозяйств со стажем на приемлемых для них условиях. То, что спрос на льготные кредиты со ставками 3-4% годовых ежегодно растет, говорит о том, что мы на верном пути. Благодаря активному взаимодействию с Министерством сельского хозяйства Новосибирской области наш банк будет и впредь содействовать развитию фермерских традиций в регионе, повышению занятости и качества жизни сельского населения, — прокомментировал подписание соглашения Станислав Тишуров.