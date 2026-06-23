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Бизнес Власть Общество

Новосибирцы сообщают о росте цен на топливо

Автор: Юлия Данилова

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На АЗС города уже начали действовать лимиты на отпуск бензина в одни руки

Регионы Сибири начали вводить ограничения на отпуск топлива. 22 июня такое решение приняли Иркутская и Омская области. Сегодня решение об ограничениях планируют утвердить в Новосибирской области. Между тем, рынок на возможное введение лимитов в регионе уже отреагировал.

— Вчера проезжая утром мимо заправок обратил внимание на стоимость бензина на «Татнефть» — что-то в районе 69 руб с копейками. Еще подумал, что еще совсем немного и будет 70. Сегодня еду и «здрасьте» — 79 руб с копейками. Бойся своих мыслей, называется… Причем, на «Газпромнефти» — 67, — сообщил в своем телеграм-канале основатель, владелец и руководитель компании «НАЗАРОВ» Александр Назаров.

На «Газпромнефти» — 67

Телеграм-канал АСТ-54 передает, со ссылкой на подписчиков, что на «Газпромнефти» лимиты на отпуск топлива в Новосибирске ввели еще вечером 22 июня.

— В Новосибирске на «Татнефти» и «А-Плюс» цены на 12 рублей выше «Газпромнефти». «Прайм» второй день без ДТ и АИ-92. «Газойл» и «ОПТИ» — на 5.5-6 рублей выше цены от «Газпромнефти», — уточняет издание.

В Новосибирске на «Татнефти» и «А-Плюс» цены на 12 рублей выше «Газпромнефти»

Подписчики канала отмечают, что с утра 23 июня на «Газпромнефти» отпуск в легковые машины только 40 литров. Но есть и те, кто заявляет, что без проблем заправил бак на 60-100 литров.

—  На АЗС «Газпромнефти» мне показали документ, где говорится о том, что отпуск топлива в одни руки ограничен 40 литрами. Сфотографировать его не разрешили, — рассказала читательница Infopro54 Анастасия.

На левом и правом берегу на АЗС ажиотажа нет

По ее словам, на левом и правом берегу на АЗС ажиотажа нет.

— На заправке «Teboil» (На базовом фото. — Ред) указаны новые цены, но не написано к какому виду топлива они относятся, — добавила читательница редакции.

На независимых АЗС изменение цен более значительно.

На независимых АЗС изменение цен более значительноажиотажа нет

В соцсетях новосибирцы призывают не разгонять панику и сообщают, что заправляются по лимитам, но при этом также подчеркивают, что на АЗС нет никаких очередей.

Рост до 7,7 рублей за сутки

По данным сервиса Russiabase, на 22 июня средняя цена на топливо за литр в Новосибирской области составляла:

  • АИ-98 и выше — 90,58
  • АИ-95 — 68,99
  • АИ-92 — 64,57
  • дизельное топливо — 84,47.

На утро 23 июня цена изменилась:

  • АИ-98 и выше — 90,55
  • АИ-95 — 69,29
  • АИ-92 — 65,07
  • дизельное топливо — 84,24.

Судя по данным сервиса, на момент написания статьи на заправках «Лукойла» бензин подорожал на рубль, по сравнению с 22 июня, в сети «Энергия», «Топлайн», «Сибнефти», «Максимум»,  — до 2,1 рубля, в сети «ОПТИ» — до 3 рублей, у «Татнефти» — на 2,5 – 7,7 рублей. Больше всего на заправках этой сети взлетели цена на Аи-98 — до 94 рублей за литр.

На сети «Газпромнефть» цены выросли до 60 копеек за литр.

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо. 

Фото предоставлено читателями Infopro54.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : дефицит топлива бензин АЗС

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