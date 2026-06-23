Подрядчик восстановит поврежденные участки сквера в Новосибирске по гарантии

Внимание мэра Новосибирска Максима Кудрявцева привлекли обращения жителей левобережья, которые информируют о случаях демонтажа асфальтового покрытия на отдельных участках сквера Сибиряков-Гвардейцев после проведенной реконструкции, что доставляет людям неудобства.

Как сообщила Ксения Антонова, заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, подрядная организация занимается устранением обнаруженных дефектов покрытия.

По ее словам, работы по восстановлению частей асфальтобетонного покрытия были завершены на прошлой неделе. Дополнительно, в ходе проверки, были выявлены локальные повреждения плитки на главной пешеходной аллее. Подрядчик признал, что эти замечания подпадают под гарантийные обязательства и согласован объем восстановительных мероприятий. В настоящее время осуществляется перекладка поврежденных участков.

Ксения Антонова также добавила, что работы будут проводиться по мере поступления требуемых материалов. Ожидается, что все мероприятия будут завершены в рамках текущего сезона благоустройства.