Половина новосибирцев хотели бы «оживить» умерших родственников с помощью ИИ

Половина новосибирцев (58%) жалеют, что у них нет видео с покойными близкими. Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией HONOR*.

Большинство (43,5%) мечтают о фото с близкими, которых больше нет с нами. В топе популярных запросов на «оживление» также свои собственные детские фото (38,9%), старые фото с друзьями (29%), свадебные фото родственников (26%) и фото ушедших из жизни домашних питомцев (23,7%). Еще 19,1% готовы к «оживлению» исторических фото знаменитостей или предков, которых никогда не знали.

— Самый философский вопрос исследования: что лучше, не иметь никакой возможности увидеть «живым» умершего родственника или увидеть его анимированную ИИ-версию? Мнения разделились. 26,7% новосибирцев выбрали «лучше анимированная версия, чем ничего», однако 29% сказали «лучше ничего, чем «фальшивый» анимированный образ». Каждый четвертый (24,4%) ответил, что все зависит от качества анимации, а 19,8% затруднились ответить, — пояснили в компании.

В целом, 24,4% новосибирцев «оживление» умерших с помощью ИИ — это здорово, 35,1% уверены, что новые технологии дают возможность освежить память о дорогих людях. 9,9% относятся скорее положительно, но с осторожностью, 20,6% нейтральны. И только 9,9% полагают негуманным оживлять с помощью ИИ.

По данным компании, в целом почти 90% новосибирцев задумываются о своей родословной. Каждый пятый из опрошенных уже листает архивы и беседует с родственниками в попытке построить свое генеалогическое древо.

В топ запросов входят:

«оживление» собственных детских фото (38,9%),

«оживление» старых фото с друзьями (29%),

«оживление» свадебных фото родственников (26%),

«оживление» фото ушедших из жизни домашних питомцев (23,7%),

«оживление» исторических фото знаменитостей или предков, которых никогда не знали (19,1%).

Стоит отметить, что в сети можно встретить немало видео, где нейросети «оживляют» известных людей, которых уже нет на свете. С помощью искусственного интеллекта «оживают» памятники в городах и известные картины.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за дипфейки. Корректировки позволят привлекать к ответственности граждан за незаконную обработку персональных данных алгоритмами.

*Опрос проводился в мае 2026 года. В нем приняли участие более 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.