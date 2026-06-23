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Общество Право&Порядок

Жители Новосибирска требуют 32 миллиона рублей за затопленные на парковке машины

Автор: Артем Рязанов

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Среди пострадавших автомобилей оказались и дорогие марки: Porsche и BMW

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассматривает десять исков от жителей одного из домов города о возмещении ущерба от затопления подземной парковки. Истцы требуют компенсации от ООО УК «Дом» и МУП «Горводоканал».

Напомним, 28 января 2026 года двухуровневую парковку многоквартирного дома в Железнодорожном районе Новосибирска затопило. На первом уровне вода поднялась на 27 сантиметров, на втором — на 110. В этот момент на парковке стояли машины истцов.

По словам жителей, причиной происшествия стал прорыв трубы с холодной водой. Утечка воды была замечена ещё за несколько дней до инцидента, однако обращения в управляющую компанию «Дом» остались без ответа. Официальное уведомление от УК так и не поступило, и жители узнали о происшествии из домового чата, где начали предупреждать друг друга.

В воде оказались десятки автомобилей (по разным оценкам, от 10 до 18), среди которых были и престижные марки, такие как Porsche и BMW. Легковые автомобили полностью скрылись под водой, а у внедорожников вода доходила до середины кузова.

На время проведения аварийных работ в здании было отключено холодное и горячее водоснабжение. Поток воды удалось остановить примерно к 13:00.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец реализовывал на маркетплейсе подделки американского бренда.

Источник фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд Парковка затопление

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Основные изменения с 6 по 16 июля:

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Мошенники атакуют безработных новосибирцев через коды от Госуслуг

Автор: Артем Рязанов

Сервис DLBI, специализирующийся на разведке утечек данных и мониторинге даркнета, выявил новую мошенническую схему, нацеленную на временно безработных граждан, в том числе на тех, кто состоит на учёте в центрах занятости.

Схема строится в несколько этапов. Сначала злоумышленники звонят недавно уволенным людям и, ссылаясь на якобы невыплаченные компенсации, уговаривают заполнить заявление, а затем подтвердить его кодом из SMS от портала Госуслуг. Далее жертве сообщают о «взломе» аккаунта и под разными предлогами вынуждают перевести деньги на «безопасный счёт» либо оформить «онлайн-декларацию» наличных и передать их курьеру.

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Новосибирцы сообщают о росте цен на топливо

Автор: Юлия Данилова

Регионы Сибири начали вводить ограничения на отпуск топлива. 22 июня такое решение приняли Иркутская и Омская области. Сегодня решение об ограничениях планируют утвердить в Новосибирской области. Между тем, рынок на возможное введение лимитов в регионе уже отреагировал.

— Вчера проезжая утром мимо заправок обратил внимание на стоимость бензина на «Татнефть» — что-то в районе 69 руб с копейками. Еще подумал, что еще совсем немного и будет 70. Сегодня еду и «здрасьте» — 79 руб с копейками. Бойся своих мыслей, называется... Причем, на «Газпромнефти» — 67, — сообщил в своем телеграм-канале основатель, владелец и руководитель компании «НАЗАРОВ» Александр Назаров.

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Сотни туристов застряли в аэропорту Вьетнама: рейс Камрань-Новосибирск задерживается более чем на 10 часов

Автор: Артем Рязанов

Более 10 часов в аэропорту Вьетнама ожидают вылета в Новосибирск порядка 400 российских туристов — среди них пенсионеры, беременные женщины и пассажиры с детьми. Информацию об этом предоставила подписчица АСТ-54, оказавшаяся в числе задержанных пассажиров.

Рейс ЕО 3658 компании «Икар», организованный туроператором «Пегас», до сих пор не вылетел. Как сообщили очевидцы паблику, в течение всего времени ожидания пассажирам предложили только воду и газированные напитки. Завтрак им пришлось брать в небольшом кафе за пределами аэропорта. Сам же аэропорт остаётся закрытым, и в нём не работают магазины и кафе.

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Ограничения на отпуск топлива на АЗС введут в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области намерено пресекать спекулятивный спрос на бензин.

— В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение. Поручил минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня одинаковой позиции по этому вопросу, — сообщил в своем канале в мессенджере МАХ губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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