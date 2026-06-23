Жители Новосибирска требуют 32 миллиона рублей за затопленные на парковке машины

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассматривает десять исков от жителей одного из домов города о возмещении ущерба от затопления подземной парковки. Истцы требуют компенсации от ООО УК «Дом» и МУП «Горводоканал».

Напомним, 28 января 2026 года двухуровневую парковку многоквартирного дома в Железнодорожном районе Новосибирска затопило. На первом уровне вода поднялась на 27 сантиметров, на втором — на 110. В этот момент на парковке стояли машины истцов.

По словам жителей, причиной происшествия стал прорыв трубы с холодной водой. Утечка воды была замечена ещё за несколько дней до инцидента, однако обращения в управляющую компанию «Дом» остались без ответа. Официальное уведомление от УК так и не поступило, и жители узнали о происшествии из домового чата, где начали предупреждать друг друга.

В воде оказались десятки автомобилей (по разным оценкам, от 10 до 18), среди которых были и престижные марки, такие как Porsche и BMW. Легковые автомобили полностью скрылись под водой, а у внедорожников вода доходила до середины кузова.

На время проведения аварийных работ в здании было отключено холодное и горячее водоснабжение. Поток воды удалось остановить примерно к 13:00.

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