Ремонт путей: в Новосибирской области изменится расписание электричек

С 26 июня по 16 июля пройдёт капитальный ремонт путей на грузовом обходе Новосибирска (участок Инская — Издревая — Жеребцово). Из-за этого изменится график электричек: время в пути вырастет на 5 минут, часть рейсов сместится, некоторые маршруты сократят.

Основные изменения с 6 по 16 июля:

№ 6503 (Новосибирск — Сокур): отправление с Новосибирска-Гл. в 8:10 (на 22 минуты раньше).

№ 6505/6506 (Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск): из Новосибирска — в 11:42 (на 54 минуты позже), обратно из Жеребцово — в 13:22 (на 51 минуту раньше).

№ 6511/6512 (Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск): маршрут сокращён до Издревой; отправление из Издревой — в 16:48.

№ 6509/6510 (Сокур — Новосибирск): отправление в 17:12 (на 1 час 21 минуту позже).

№ 6513/6514 (Новосибирск — Жеребцово): с 26 июня по 3 июля — до Инской (в обратном направлении отменён); с 6 по 16 июля — до Издревой, обратно из Издревой — в 18:36 (на 57 минут раньше).

№ 6515/6516 (Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск): следует до Издревой, обратно из Издревой — в 20:17.

Перерывы в движении

Из Жеребцово в сторону Новосибирска: нет поездов с 13:22 до 17:34 (более 4 часов) и с 17:34 до 20:35 (3 часа). Вариант — рейс в 14:56 с часовой пересадкой в Сокуре.

Из Новосибирска до Жеребцово: перерыв с 8:10 до 11:42 (3,5 часа) и с 13:37 до 18:12 (4,5 часа). Можно воспользоваться электричками восточного направления с пересадкой в Сокуре.

Дополнительно

На Кузбасском направлении с 26 июня по 3 июля изменится расписание электропоезда № 6819 (Новосибирск — Изынский): отправление с Новосибирска-Гл. в 17:34 (на 9 минут раньше).

Ранее редакция сообщала о том, что в РЖД объяснили, почему прекратили продажу билетов с юга России на сентябрь.