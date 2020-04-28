Россельхозбанк выпустил карты с индивидуальным дизайном для птицефабрики «Посевнинская»

Среди преимуществ карты – не только уникальный корпоративный дизайн, но и комфортные условия обслуживания, которые банк предлагает своим зарплатным клиентам.

Новые карты с тарифным планом «Статус» позволят сотрудникам предприятия быстро и безопасно совершать покупки благодаря технологии бесконтактной оплаты, снимать наличные денежные средства в банкоматах любых банков без комиссии, копить и тратить бонусы в рамках программы лояльности «Урожай», а также ежемесячно получать дополнительный доход от временно свободных средств – до 5% годовых на минимальный остаток на счете карты.

В оформлении карты использована фотография поля зреющей пшеницы в Черепановском районе Новосибирской области. Являясь собственной кормовой базой предприятия, поле символизирует высокое качество продукции и стабильность бизнеса птицефабрики.

— Мы рады реализовать такой интересный проект с нашим давним клиентом и партнером – Посевнинской птицефабрикой. Теперь сотрудникам предприятия будут доступны максимум привилегий для зарплатных клиентов Россельхозбанка, а само изображение на карте будет ассоциироваться с любимой работой и родными просторами. Надеемся, наши клиенты оценят преимущества новых карт по достоинству, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк». — Нашему дружественному сотрудничеству с Россельхозбанком вот уже более 10 лет. Мы развиваемся вместе, стараясь внедрять передовые и современные методы в работе. Так как при выращивании бройлеров мы используем зерно, выращенное на полях в наших экологически чистых районах, идея о выпуске карт с изображением собственных достижений быстро переросла в рабочий проект. Пользоваться такой картой не только приятно, но и выгодно для личного и семейного бюджета наших работников. Мы благодарны Россельхозбанку за индивидуальный и современный подход в обслуживании, — рассказал Юрий Сабаев, генеральный директор ЗАО Птицефабрика «Посевнинская».

ЗАО Птицефабрика «Посевнинская» входит в Группу компаний ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» – один из крупнейших агропромышленных комплексов Сибирского региона, специализирующийся на производстве и переработке мяса птицы, производстве пищевых яиц. С 2008 года птицефабрика «Посевнинская» обслуживается в Россельхозбанке в рамках зарплатного проекта.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка