Режим повышенной готовности из-за обрушившегося коллектора ввели в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал решение городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС о мерах в связи с дефектом на канализационном коллекторе по ул. Горский микрорайон, 10. Органы управления и силы городского звена переведены в режим «Повышенная готовность». МУП «Горводоканал» поручено оперативно принимать все необходимые меры по ликвидации аварийной ситуации, выполнять ремонтно-восстановительные работы, соблюдая меры безопасности в месте проведения работ, сообщили в муниципалитете.

По информации начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрия Зайкова, в настоящее время на участке обвала идет монтаж металлических укреплений:

— Укрепляем стенки котлована, чтобы обезопасить находящиеся рядом дома. Понижение параметров давления в Ленинском и Кировском районах позволило сократить стоки, идет откачка воды из котлована, чтобы его осушить и начать работы. Объем воды огромен — 250 кубометров. На месте работает более 50 человек служб городского хозяйства, 12 единиц специализированной техники. После окончания работ котлован будет засыпан землей, — добавил Зайков.

Крупный провал грунта образовался 12 июля во дворе жилого дома. Причиной стала авария на канализационном коллекторе диаметром два метра, который проходит на глубине 15 метров. Власти Новосибирска обещают закопать провал на Горском за три недели.

Ранее начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков сообщил, что Новосибирске устраняют коммунальную аварию на Левом берегу. Принято решение понизить давление воды в Ленинском, Кировском районах и на ВАСХНИЛе.