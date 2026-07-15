Тысячи квартир и машиномест в сданных домах Новосибирска не зарегистрированы

Зависшие регистрации

По данным Росреестра, на 1 июля 2026 года из почти 26 тысяч помещений и машино-мест, расположенных в домах, строительство которых завершено после 1 марта 2025 года, не оформлены права лишь в отношении 10% объектов — это не более 2 600. Об этом редакции Infopro54 сообщили в управлении Росреестра по Новосибирской области.

— С 1 марта 2025 года законодательство возложило на застройщиков прямую обязанность по оформлению прав на нереализованные объекты, а также на помещения, которые переданы участникам долевого строительства. Данные меры призваны продемонстрировать системный подход в работе застройщиков: не просто сдать квадратные метры в эксплуатацию, но и взять на себя обязательство довести сделку до логического финала — государственной регистрации прав граждан. 10% неоформленных помещений — это показатель, который свидетельствует о высоком уровне профессионализма региональных застройщиков и их исключительной ответственности перед покупателями жилья, — подчеркнули в ведомстве.

Иная ситуация с объектами, строительство которых завершено до вступления вышеуказанных изменений.

— В отношении более чем 6000 помещений и машино-мест в таких объектах права так и не были зарегистрированы ни самими дольщиками, ни застройщиками, — констатировали в Росреестре.

Напомним, ежегодно на территории города Новосибирска в среднем возводится около 100 многоквартирных домов и более 250 нежилых объектов.

С ключами, но не собственник

Многие граждане полагают, что получение ключей и подписание передаточного акта автоматически делает их полноправными владельцами жилья. В Росреестре заявили, что это опасное заблуждение. Только после внесения записи о праве собственности в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) человек становится собственником. До этого момента он фактически проживает в квартире, но не может считаться полноправным владельцем недвижимости.

Специалисты ведомства рассказали, какие юридические и финансовые риски несет отсутствие записи в ЕГРН о правах собственности на объект недвижимости после сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию:

Без регистрации квартиру невозможно продать, подарить, передать в залог или завещать наследникам.

Если объект приобретался в ипотеку, кредитный договор обязывает заемщика оформить право собственности в установленный срок. За нарушение этих условий банки вправе применить штрафные санкции.

Нередки ситуации, когда передаточный акт теряется или в нем обнаруживаются технические ошибки. Если к этому моменту застройщик прекратил свое существование, исправить документы будет невозможно, и единственным способом подтвердить свои права останется обращение в суд.

Только лица, чьи права оформлены в ЕГРН, имеют право голоса на общем собрании жильцов. Иные граждане лишаются возможности влиять на выбор управляющей компании, тарифы и благоустройство территории.

Только законный владелец может внести в ЕГРН запись о невозможности государственной регистрации перехода или прекращения права без личного участия собственника. Эта бесплатная процедура защищает имущество от незаконных действий третьих лиц и дистанционных сделок по поддельным документам.

— Регистрация права собственности занимает несколько рабочих дней и служит единственным юридическим подтверждением защиты имущественных интересов владельца, — подчеркнули в управлении Росреестра.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы не зарегистрировали права собственности примерно на 14 тысяч жилых и нежилых объектов. Такие данные приводили в УФНС региона со ссылкой на Росреестр.