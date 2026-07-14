Между двух огней: советник главы СО РАН объяснил почему Валентин Пармон не ответил прокуратуре

Председатель СО РАН Валентин Пармон не смог ответить на запрос прокуратуры и предоставить необходимые документы, потому что у него затребовали информацию, не подлежащую разглашению. Об этом редакции Infopro54 сообщил советник председателя СО РАН, отвечающий за взаимодействие отделения с ДНР и историческими территориями, Андрей Бударин.

— Валентин Николаевич в ответ на обращение прокурора Советского района при личной встрече с прокурором Гончаровым (Прокурор Советского района Евгений Гончаров. — Ред.), указал о необходимости обращения к ведомствам за получением информации критически важного характера о деятельности сотрудников СО РАН в ДНР (исторических территорий) и на СВО, так как она относится к информации ограниченного характера (государственной тайне). Это официальная позиция, согласованная с силовиками. Органы прокуратуры имеют все необходимые механизмы получения такой информации. Я говорил об этом вчера на совещании в Центральном аппарате СК России. Вчера же стало известно, что прокуратура Советского района, города и области не делала никакие запросы, — заявил Бударин.

По его словам, больше всего в такой ситуации и представителей СО РАН, и работающих по этому делу адвокатов, удивляет скорость принятия решения об отстранении Пармона.

— 7 июля жалоба появилась в кассации, 10 июля после обеда секретарь судебного заседания лично привез судебную повестку Валентину Николаевичу о том, чтобы он явился в суд 14 июля в 9 утра. Прокуратура требовала дисквалификации председателя СО РАН не на полгода, а больше. И это в то время, когда отделение ведет подготовку к своему 70-летию (В мае 2027 года. — Ред.), когда у СО РАН появились серьёзные общероссийские проекты, задействованные на СВО и в ДНР, которые упоминались на прямой линии президента. Это установление погибших — проект «Идентификация», преодоление водной блокады Донбасса, которые прописаны в соглашении СО РАН и ДНР. К примеру, для решения водной проблемы ДНР ученые СО РАН и РААСН, коллективы в которые входит более 100 сотрудников, имеющих необходимую квалификацию и научные степени кандидатов и докторов наук, предложили нестандартные решения на основе технологий, имеющих многолетний опыт применения как на объектах критической инфраструктуры, так и пищевой промышленности, имеющих все необходимые разрешительные документы, которые сейчас внедряются. В период с 6 по 10 июля в Новосибирске работала делегация из ДНР по поручению правительства РФ, которая лично убедилась в существовании данных технологий и доступности оборудования, производящегося на территории Новосибирской области, — рассказывает собеседник редакции.

Кроме того, по его словам, интерес к разработкам институтов СО РАН и РААСН, протестированным в ДНР, проявили страны Персидского залива, которые пострадали от войны.

По его словам, защита будет оспаривать дисквалификацию.

— Если бы Валентин Николаевич раскрыл информацию, которую затребовала прокуратура Советского района, то его бы привлекли за раскрытие гостайны, а там последствия еще более серьезные, — резюмировал Андрей Бударин.

Напомним, Валентин Пармон является научным руководителем Института катализа и занимает пост председателя СО РАН с 2017 года. Пять лет назад он был переизбран на новый срок, который должен был продлиться до 2027 года. Однако сложившаяся ситуация ставит под вопрос возможность сохранения его административного статуса, так как длительное отстранение от управления может повлечь за собой досрочное прекращение полномочий в соответствии с уставными документами Академии наук.

Ранее редакция сообщала о том, что в Советском районном суде Новосибирска завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о дисквалификации председателя СО РАН Валентина Пармона. Судья отклонила доводы защиты, подтвердив законность решения первой инстанции. Шестимесячный запрет на исполнение административных функций для академика вступил в законную силу.