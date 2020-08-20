Россельхозбанк запустил новый карточный продукт «СВОЯ карта»

«Мы рады представить новый базовый комплексный карточный продукт, отвечающий потребностям каждого нашего клиента. СВОЯ карта содержит максимально выгодные условия обслуживания, в частности, возможность выбрать дополнительные привилегии с кэшбэком на все товары и услуги до 15%», — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Основным преимуществом СВОЕЙ карты является возможность выбора одной из двух опций – «Кэшбэк на все» и «Выбери свой кэшбэк». В рамках опции «Кэшбэк на все» на бонусный счет клиента начисляется кэшбэк до 4% от суммы покупок по карте. А при подключении опции «Выбери свой кэшбэк» клиент будет получать до 15% кэшбэка по всем операциям в одной из 20 категорий на выбор клиента (театр и кино, рестораны, такси и прочие товары и услуги). Единовременно на одной карте может быть подключена только одна опция. При этом по СВОЕЙ карте предусмотрено бесплатное снятие наличных как по кредитной, так и по дебетовой карте. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте Банка на странице СВОЕЙ карты (https://www.rshb.ru/natural/loans/creditcard/own/). Опции можно переподключать и изменять ежемесячно, комиссия за эти операции не предусмотрена.

СВОЯ карта может быть подключена к одной из трех платежных систем — Mastercard, Visa, МИР, также возможна привязка к платежным кошелькам — Ко-бейджинговые МИР-Unionpay и МИР-JCB. Для держателей СВОЕЙ карты на базе платёжной системы Mastercard предусмотрен приятный бонус до 31.10.2020: +1% ко всем начислениям кэшбэка по карте, вне зависимости от подключённой опции и других параметров.

Так, если клиент Банка потратит 30% средств от суммы 25 тыс. рублей на покупки, то сможет получить до 2000 баллов или годовую подписку на онлайн-кинотеатр. Потратив 50% средств от суммы 40 тыс. рублей на товары и услуги держатель карты СВОЯ получит до 5000 баллов или велосипед для ребенка. При этом, если на 50% средств от суммы 80 тыс. рублей клиент РСХБ купит различные товары, то получит до 10 000 баллов или авиабилет в Сочи.

СВОЯ карта сразу стала основным, локомотивным карточным продуктом Россельхозбанка. Держатели СВОЕЙ карты смогут быстрее и безопаснее воспользоваться всеми преимуществами продуктов для физических лиц, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. СВОЯ карта полностью бесплатна для клиента, комиссия за обслуживание основной карты не предусмотрена. Карта может быть как кредитной, так и дебетовой. По обоим типам карт предусмотрено начисление кэшбэка в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.