В Новосибирской области из‑за рапса выросла пестицидная нагрузка на почвы

В Новосибирской области в июле объём обработки посевов гербицидами на 4,5% превысил плановые показатели. Это указано в сводке регионального Минсельхоза от 28 июля (документ есть в распоряжении редакции). Infopro54 выяснил, с чем связан этот рост и к каким проблемам он может привести.

В указанной сводке говорится именно о гербицидах — химических веществах, которые используются для уничтожения сорняков. Это только один из видов пестицидов. Есть ещё химические средства для борьбы с вредителями, болезнями растений и т. д. Агрономы говорят, что сельхозпредприятия региона используют всё больше пестицидов различных видов. И одна из причин — рапс.

— Увеличение объёмов использования пестицидов связано с тем, что в Новосибирской области сейчас много посевных площадей отведено под рапс. Эту культуру вообще невозможно вырастить без химии. Её особенность в том, что на неё нападает множество вредных насекомых. В этом сезоне некоторые хозяйства были вынуждены применять инсектициды по 5–8 раз. И тем не менее они, скорее всего, останутся без урожая. Потому что год просто аномальный по вредным насекомым. Особенно свирепствует капустная моль. С ней очень сложно бороться. И часть посевов была уничтожена, несмотря на применение «химии». Хозяйства в итоге в долгах, как в шелках. В целом это прогнозировалось: если мы насыщаем наши севообороты этой культурой, мы должны понимать неизбежные риски. Этот год аномально жаркий, потому проблемы обострены: вредители просто съели рапс, — рассказал Infopro54 кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Университета биотехнологий Алексей Мармулев.

С химической защитой рапса есть ещё одна серьёзная проблема — вредители становятся всё более устойчивыми к применяемым препаратам. Это тоже приводит к всё более активному применению «химии», а значит, к увеличению экологических рисков.

— Чем больше мы будем применять химию, тем больше будет экологических проблем. Недаром Китай у нас закупает рапс. У них там уже земли мёртвые из‑за чрезмерного использования химикатов. Решения в принципе есть, агротехнические способы тоже есть. Но надо их использовать, рассчитывать наперёд. Но все думали, что пронесёт, заработаем. К сожалению, в этом году у фермеров будут громадные финансовые проблемы. Ведь не только с рапсом сложности. Из‑за погоды и с другими культурами заработать не получится, — говорит Алексей Мармулев.

Без пестидицов аграрии в настоящее время не работают. Исключение составляют единичные хозяйства, которые специализируются на органическом земледелии (их продукция значительно дороже и в основном рассчитана на зарубежные рынки). Еще частники практически не используют «химию».

— Хозяйства проводят обработки гербицидами, инсектицидами, фунгицидами. Иначе не сохранить урожай. То есть тут два варианта, как говорится: либо потерять часть урожая, либо обрабатывать посевы. Кто-то для гарантированной защиты проводит и дополнительной обработки, — рассказал Infopro54 руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области Владимир Волокитин, отвечая на вопрос о текущей ситуации в картофелеводстве.

К проблеме широкого применения пестицидов внимание пытаются привлечь пчеловоды. Причём в их аргументации указывается не только вред пасекам, но и негативное влияние пестицидов на здоровье людей. В Новосибирске предложили создать постоянно действующую рабочую группу при комитете по экологии регионального Заксобрания с участием представителей науки, надзорных органов и общественности для выработки конкретных законодательных инициатив. Среди ключевых предложений — запрет на использование препаратов, уже запрещённых в развитых странах, а также баковых смесей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области разрабатывают биопрепарат для очистки почв от пестицидов.