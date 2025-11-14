Российская экономика возвращается к сбалансированным темпам роста

После бурного подъема в 2023-2024 годах российская экономика показывает признаки замедления. Как отметил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар», текущая трансформация экономики характеризуется изменением ключевых факторов роста и глубокими структурными изменениями.

По его словам, экономика – это не спринт, а марафонская дистанция, где крайне важно грамотно оценивать свои силы и ресурсы на длительном отрезке. Конечно, на коротком промежутке времени возможно демонстрировать впечатляющие темпы роста. Однако в текущих условиях сбалансированный рост находится в районе 1,5% ВВП, к чему мы постепенно возвращаемся.

По данным ВТБ, в третьем квартале рост ВВП фактически остановился, если сравнивать с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний. Динамика различных секторов экономики неоднородна: розничная торговля и отрасли, ориентированные на внутренний рынок, показывают положительную динамику, в то время как экспортно-ориентированные и добывающие отрасли, а также смежные транспортные секторы, демонстрируют спад. Дополнительным фактором напряженности стала рекордно низкая безработица, приблизившись к 2%.

По словам Сергейчука, текущий период повышенных процентных ставок обусловлен внутренними факторами, а не внешними потрясениями. Он пояснил, что драйвером, подтолкнувшим ставки вверх, стал рост бюджетных расходов и увеличение кредитных портфелей, связанный с перестройкой экономики и ростом инвестиций компаний в эту перестройку и переориентацию на восточные рынки. При этом осторожная бюджетная политика и ужесточение налогового режима создают предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики в будущем.

Ожидается, что комплекс мер, предпринятых регулятором, включая обязательную покупку валюты в рамках зеркалирования, окажет давление на курс рубля. Аналитики не исключают, что к концу следующего года курс может приблизиться к отметке 100 рублей за доллар. Снижение ключевой ставки будет стимулировать инвестиционную активность. По прогнозам банка, к концу следующего года ставка составит 13%, заявил Виталий Сергейчук.

В следующем году ожидается суперконсервативный бюджет, что позволит Центральному банку более активно снижать ставку. Изменения в налоговой системе, включая повышение НДС в следующем году, позволят достичь более сбалансированного бюджета, что снизит влияние на денежную массу и внутренние факторы роста инфляции, наблюдавшиеся в предыдущие годы. Банк, в свою очередь, рассчитывает на дальнейшее снижение ключевой ставки и более активную инвестиционную политику компаний, подытожил эксперт.