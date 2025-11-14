Рекламодателям

Логопед из Новосибирска назвала признаки нарушения речи у детей

  • 14/11/2025, 12:35
Автор: Оксана Мочалова
ребенок с мамой
Проблемы не всегда связаны с психологическими заболеваниями или задержкой в развитии

В раннем детстве ребенок активно познает окружающий мир. Его развитие происходит поэтапно, каждый из которых важен и имеет свои особенности. Задержка речи является актуальной проблемой у некоторых детей.

По словам логопеда и психолога Василины Воиновой, предугадать проблемы с развитием ребёнка можно с рождения. Она подчёркивает, что по качеству крика (вне зависимости естественные это роды или оперативные) уже можно оценить речевые возможности ребенка. Если крик малыша слабый, это должно насторожить.

Она подчеркнула, что признаки задержки речевого развития можно заметить на первых этапах. Для этого необходимо присмотреться к ребенку. Например, важно обращать внимание на гуление и лепет ребёнка. В эти периоды малыш проявляет внимание к речи взрослого и пытается издавать отдельные звуки.

—  Вообще, должно быть так: в год ребёнок встал, первые шаги сделал в год и месяц. Далее – указательный жест и первые слова: «мама», «дай», «пить» и так далее. До полутора лет он наращивает свой словарь. Если в полтора года не говорит – однозначно нужно идти к логопеду, — рассказала Горсайту Василина Воинова.

При этом эксперт подчеркнула, что проблемы с речью не всегда связаны с психологическими заболеваниями или задержкой в развитии. Возможны проблемы со слухом.

— По-хорошему, логопед никогда не будет действовать в одиночку – в первую очередь он направит к сурдологу, — отметила Воинова.

По её словам, в любой ситуации с задержкой в развитии речи необходимо комплексное обследование. Кроме сурдолога ребёнку может понадобиться консультация невролога, эндокринолога и психиатра.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске 1605 семей в этом году не стали отправлять своих детей в школу.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

1 162

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : медицина дети


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске провели презентацию робота для оказания первой помощи
14/11/25 14:00
Общество Технологии
Новый пешеходный мост в Новосибирске будет готов к концу года
14/11/25 13:40
Власть
Субсидируемые авиамаршруты из Новосибирска получат дополнительную поддержку
14/11/25 13:00
Власть Транспорт
Логопед из Новосибирска назвала признаки нарушения речи у детей
14/11/25 12:35
Медицина Общество
Российская экономика возвращается к сбалансированным темпам роста
14/11/25 12:16
Финансы
В стоматологических и IT-компаниях Новосибирска нашли неуплаченные налоги
14/11/25 12:00
Бизнес Власть
ПСБ: Предприниматели активно используют депозиты для сохранения и приумножения средств
14/11/25 11:10
Финансы
МУП «Энергия» сокращает треть сотрудников в Новосибирске
14/11/25 11:00
Власть Город
«Копеечных лекарств скоро не будет»: в новосибирских аптеках физраствор подорожал более чем на 40%
14/11/25 10:00
Общество
Мужчину с рогами задержали в аэропорту Новосибирска
14/11/25 9:30
Общество Право&Порядок
«Принцип дурной бесконечности»: эксперты рекомендуют не заваливать российских школьников лишними знаниями
14/11/25 9:00
Образование Общество
Новосибирцы пожаловались на сбой в работе светофоров на Станционной
13/11/25 19:30
Город Общество
Почти 300 новосибирцев, занизивших цены при продаже авто, поймала налоговая
13/11/25 19:00
Бизнес Финансы
В России предлагают пересмотреть налоговые льготы при продаже жилья
13/11/25 18:00
Общество
Политологи прогнозируют ранний старт думской кампании в регионах России
13/11/25 17:00
Власть Политика
«Замахнулись на микробизнес»: Игорь Салов прокомментировал корректировки в налоговом законодательстве
13/11/25 16:30
Бизнес Власть ПроБизнес
В Новосибирске решили провести розыгрыш процедуры ЭКО
13/11/25 16:00
Медицина Общество
Карта рынка теплоснабжения появилась в Новосибирске
13/11/25 15:16
Бизнес Энергетика&ЖКХ
Налоговики ищут прибыль у новосибирского бизнеса
13/11/25 15:00
Бизнес Власть Финансы
В Новосибирской области по-прежнему не хватает врачей
13/11/25 14:00
Общество
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять