Логопед из Новосибирска назвала признаки нарушения речи у детей

В раннем детстве ребенок активно познает окружающий мир. Его развитие происходит поэтапно, каждый из которых важен и имеет свои особенности. Задержка речи является актуальной проблемой у некоторых детей.

По словам логопеда и психолога Василины Воиновой, предугадать проблемы с развитием ребёнка можно с рождения. Она подчёркивает, что по качеству крика (вне зависимости естественные это роды или оперативные) уже можно оценить речевые возможности ребенка. Если крик малыша слабый, это должно насторожить.

Она подчеркнула, что признаки задержки речевого развития можно заметить на первых этапах. Для этого необходимо присмотреться к ребенку. Например, важно обращать внимание на гуление и лепет ребёнка. В эти периоды малыш проявляет внимание к речи взрослого и пытается издавать отдельные звуки.

— Вообще, должно быть так: в год ребёнок встал, первые шаги сделал в год и месяц. Далее – указательный жест и первые слова: «мама», «дай», «пить» и так далее. До полутора лет он наращивает свой словарь. Если в полтора года не говорит – однозначно нужно идти к логопеду, — рассказала Горсайту Василина Воинова.

При этом эксперт подчеркнула, что проблемы с речью не всегда связаны с психологическими заболеваниями или задержкой в развитии. Возможны проблемы со слухом.

— По-хорошему, логопед никогда не будет действовать в одиночку – в первую очередь он направит к сурдологу, — отметила Воинова.

По её словам, в любой ситуации с задержкой в развитии речи необходимо комплексное обследование. Кроме сурдолога ребёнку может понадобиться консультация невролога, эндокринолога и психиатра.

