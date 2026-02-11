Новосибирское УФАС предписало учредителю «Толмачево» изменить правила закупок

Новосибирское управление ФАС России обязало учредителя аэропорта «Толмачево» пересмотреть внутренние правила. ООО «Новапорт-Холдинг» получило предписание исключить возможность проведения крупных закупок без торгов.

Решение стало итогом рассмотрения дела, возбужденного в апреле 2025 года. Антимонопольная служба установила, что внутренние положения аэропорта допускали «прямые» закупки аудиторских услуг и аренды спецтехники у единственного поставщика. По мнению регулятора, такие формулировки без объективных причин могли ограничить конкуренцию.

В ходе разбирательства УФАС приняло во внимание часть доводов ответчика. Предписание обязывает холдинг не только изменить документы, но и раскрывать основания для любых неконкурентных процедур в будущем.

— Заказчики, ведущие закупочную деятельность в рамках ФЗ-223, должны соблюдать принципы разумности и должного баланса публично-частных интересов при проведении закупок без конкурентных процедур, — отметил руководитель Новосибирского УФАС Дмитрий Сухоплюев.

Напомним, помимо аэропорта «Толмачево» ООО «Новапорт Холдинг» является учредителем ООО «Аэропорт Томск», ООО «Аэропорт Байкал», ООО «МАК им. А.А. Леонова», АО «Аэропорт Астрахань», ООО «Псковский международный аэропорт Княгиня Ольга», АО «Аэропорт Мурманск», АО «Международный аэропорт Волгоград», ООО «АБС Благовещенск», ООО «Международный аэропорт Воронежа им. Петра I», АО «Аэропорт Храброво», ООО «Аэропорт Салехард» и других.

Ранее редакция сообщала, что суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными.