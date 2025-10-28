Ростехнадзор одобрил новую технологию электрического розжига котлов ТЭЦ

Научно-технический совет Ростехнадзора одобрил внесение изменений в государственные требования безопасности в индустриальной сфере, сообщили в АО «СГК – Новосибирск».
Внедрение экологически чистой методики возможно в широком масштабе на теплоэлектростанциях.
Внесение поправок в «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» принято к исполнению и, как ожидается, произойдет в первой половине 2026 года, сообщила компания- разработчик ООО «КОТЭС Инжиниринг».
Суть новой технологии розжига котлов заключается в применении устройства с электроионизационными воспламенителями. Оно позволяет разжечь холодную пылеугольную смесь и обеспечить ее устойчивое и полноценное сгорание. При этом устраняется темный дым, обычный при использовании мазута для розжига.
На встрече Совета руководитель Новосибирской ТЭЦ-3 Андрей Бабенков отметил, что с КОТЭС сотрудничество длится с 2020 года. За это время опытный образец горелки был преобразован в промышленное оборудование, которое соответствует стандартам энергобезопасности, взрывобезопасности и удобства в использовании.
Фото предоставлено пресс-службой СГК, автор: Константин Стремоусов
