В Новосибирске власти заявили, что пожаловавшейся Путину вдове СВО пенсия назначена

После публичного обращения к президенту во время прямой линии, вдова участника СВО из Новосибирска, пожаловавшаяся на задержку выплат, получила решение своего вопроса. Местные власти сообщили, что все положенные семье выплаты назначены, а Министерство обороны РФ оформило пенсию по потере кормильца и необходимые удостоверения.

Ранее в ходе эфира женщина, представившаяся как Кристина Сергеевна, рассказала Владимиру Путину, что после гибели мужа в январе 2024 года она осталась с двумя детьми, но за почти год так и не смогла оформить пенсию по потере кормильца и получить удостоверения члена семьи погибшего, дающие право на льготы. Президент принес ей извинения за волокиту и пообещал оперативно решить проблему.

Примерно через час после того, как был жительница Новосибирска задала свой вопрос, министерство труда и социального развития Новосибирской области выпустило официальный комментарий по ситуации и заявило, что все положенные региональные выплаты женщине были назначены своевременно и выплачены в полном объеме. В комментарии сообщается, что вопрос с назначением пенсии тоже решен.

— Согласно оперативной информации структур Министерства обороны РФ, назначена пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям, — говорится в сообщении областного министерства, — говорится в официальном сообщении, которое опубликовало правительство Новосибирской области.

Повторим, до 19 декабря ответы на свои вопросы вдова участника СВО не могла получить в течение года.

