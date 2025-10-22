Новосибирская область нарастила экспорт рыбы в Казахстан и Китай

С января по сентябрь 2025 года предприятия Новосибирской области экспортировали 1196 тонн рыбной продукции, что превышает показатель всего предыдущего года (1032,5 тонн). Главными покупателями стали Казахстан и Китай, сообщили в правительстве региона.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отметил, что в рыбохозяйственной отрасли сегодня работает более 260 компаний. Они занимаются рыболовством и рыбоводством на специализированных участках. Сегодня в их распоряжении находится 516 водоёмов, 13 из которых предприниматели взяли в работу в этом году. Основные рыбопромысловые водоёмы — это озёра Чаны, Малые Чаны и Сартлан. Они дают 70% всей промышленной рыбы в регионе. Также промышленное рыболовство ведётся на Новосибирском водохранилище, реке Обь, средних и малых озёрах области.

В 2025 году в водоемы Новосибирской области выпустили 74,4 миллиона рыб (на 1,8% больше, чем в 2024 году — 73,1 миллиона). В состав рыбопосадочного материала вошли пелядь, карп, сазан, толстолобик, белый амур, карась и щука.

Напомним, в 2025 году сушеную и вяленую новосибирскую рыбу распробовали в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее редакция сообщала о том, что с 20 апреля в Новосибирской области запретили ловить рыбу.