Центробанк снизил ключевую ставку до 16%

Совет директоров Банка России продолжил цикл смягчения монетарной политики и на своем очередном заседании принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16% годовых.

— Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли, — отметили в Центробанке.

Отмечается, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал пересмотр ключевой ставки.

— Центробанк находится под постоянным давлением. Здесь много спорных вопросов, связанных с высокой ключевой ставкой: разница между уровнем инфляции, которая к концу года будет 5,6%- 5,8% и ключевой ставкой на уровне 16%. Эксперты ждали возможного понижения может быть на 1%. У нас по закону Банк России работает независимо, я стараюсь не вмешиваться в его решения и старюсь оградить влияние со стороны. В целом, Банк России справляется и действует достаточно ответственно. Еще в конце прошлого — начале года мы говорили с председателем ЦБ, руководством правительства, экономического блока о том, что нужно принимать решения по таргетированию инфляции, чтобы макроэкономика страны была здоровой, прочной, имела здоровую базовую основу. Разница между реальной инфляцией и ключевой ставкой ЦБ — одна из линий критики в сторону ЦБ, одна из проблем, — сообщил Путин.

Он отметил, что по итогам трех кварталов в России зафиксировано снижение инвестиционной активности на 3,1%. При этом Центробанк фиксирует сохранение активности в кредитной сфере.

— Количество выдаваемых кредитов уменьшается незначительно и это вызывает у Центробанка необходимость действовать в высшей степени аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции, чтобы не потребовалось делать шаги в обратную сторону. Колебания туда-сюда самое плохое. Центробанк стремиться к стабильности в этой сфере. Достаточно ли будет понижения 0,5% — не буду давать оценку. Эксперты оценят. Реакция со стороны реального сектора тоже будет. Я догадываюсь какая реакция. Посмотрим на конечный результат, — добавил президент.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 13 февраля 2026 года.

Стоит отметить, что в октябре 2025 года в Новосибирской области цены выросли на 0,72% по сравнению с сентябрем. Годовая инфляция в регионе замедляется четвертый месяц подряд и составила 8,41%, что выше общероссийского показателя (7,71%).

Годовая инфляция в России продолжает снижаться и в октябре опустилась до 7,71%. Однако цены все еще растут достаточно быстро. Для их замедления Банк России планирует сохранять высокие процентные ставки в течение длительного времени. Это повлияет на темпы кредитования и сбережения в экономике. В 2026 году инфляция должна снизиться до 4–5%, а затем стабилизироваться на уровне 4%.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ускоряется яичная инфляция.