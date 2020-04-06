РСХБ обеспечит банковское обслуживание во всех регионах присутствия

С 6 апреля офисы РСХБ будут работать по специальному гибкому графику, который позволит клиентам лично обращаться в Банк для решения жизненно важных вопросов. Частные клиенты и юридические лица будут иметь возможность совершать платежные и расчетные операции, пролонгировать вклады, получать банковские карты, а также кредиты, в том числе льготные в рамках госпрограммы развития сельских территорий.



Здоровье клиентов и сотрудников остается приоритетом для РСХБ. В текущей ситуации Банком приняты все возможные профилактические меры, а в отделениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования и ограничения. При этом мы рекомендуем сократить визиты в офисы Банка и использовать дистанционное обслуживание. Удаленно из дома, в том числе с помощью мобильного приложения, клиенты РСХБ могут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги, открывать и пополнять вклады, погашать кредиты, обменивать валюту и совершать другие операции.



В сложившейся ситуации Банк осознает важность оперативного доступа к инструментам государственной поддержки. Поэтому, помимо предоставления кредитных средств, РСХБ будет в индивидуальном порядке рассматривать обращения по предоставлению кредитных каникул и реструктуризации.

Обслуживание физических лиц

С 6 апреля обслуживание клиентов-физических лиц в офисах осуществляется в соответствии с графиком работы согласно приложенному списку:



График работы отделений Россельхозбанка



График работы будет оперативно обновляться на сайте с учетом противоэпидемических мер в различных регионах и реального клиентского потока.



Все операции по погашению потребительских и ипотечных кредитов, задолженности по кредитным картам начиная с 6 апреля будут производиться в соответствии с правилами стандартной рабочей недели.



Все операции по вкладам – открытие и закрытие, пополнение и снятие начисленных процентов проходят в стандартном режиме. Управлять депозитом можно удаленно через интернет или с помощью мобильного банка для физических лиц.



В индивидуальном порядке будут рассмотрены обращения о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации задолженности от следующих категорий граждан:



· заболевших коронавирусом и находящихся на карантине;

· имеющих снижение дохода на 30% и более;

· испытывающих временные трудности с погашением платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса.



Для этого клиенту нужно подать заявку на реструктуризацию, предоставив подтверждающие документы. Заявление о предоставлении льготного периода можно подать с 01.04.2020 до 30.09.2020 в офисе Банка (рекомендуется заранее уточнить режим работы ближайшего к вам офиса).



В случае необходимости реструктуризации задолженности сообщить о наступлении перечисленных событий можно дистанционно:



· заполнив форму обратной связи на официальном сайте Банка www.rshb.ru и выбрав тему обращения «Меры поддержки заемщиков-физических лиц в связи с распространением коронавируса»;

· по электронной почте office@rshb.ru ;

· по телефону 8 (800) 100-01-00 или 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2). Звонок по России бесплатный.



Обслуживание корпоративных клиентов



С 6 апреля Россельхозбанк продолжает обслуживание клиентов-юридических лиц, в том числе сбор и рассмотрение заявок на кредитование.



Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.



По вопросам обслуживания можно круглосуточно обращаться в Контакт-центр Банка 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный).



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка