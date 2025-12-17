Рынок услуг Деда Мороза в Новосибирске выходит на новый уровень

Рынок услуг Деда Мороза и Снегурочки в Новосибирске становится более профессиональным, вариативным и технологичным. Если раньше для визита волшебника достаточно было бороды, тулупа и пары заученных стихотворений, то современные родители заказывают полноценное мини-представление с сюжетом и интерактивом.

По оценкам экспертов, яркость костюма отошла на второй план, уступив место умению создать по-настоящему сказочную атмосферу, найти подход к детям и подарить незабываемые эмоции.

—Рынок Дедов Морозов на час в Новосибирске сейчас очень живой и, я бы сказала, уже достаточно профессиональный. Если раньше это было просто поздравление у ёлки, то сегодня клиенты ждут полноценного мини-шоу, — рассказала изданию Om1 Новосибирск организатор праздников Замира Екатерининчева.

Стоимость такого волшебства напрямую зависит от даты и сложности программы. Единодушно артисты отмечают, что самая пиковая и дорогая дата — новогодняя ночь. В этот вечер цена за визит может колебаться от 3000 до 10 000 рублей, завися от длительности, количества детей и удалённости адреса. На другие дни декабря, а также на Рождество и Старый Новый год цены существенно снижаются, стартуя с 2000 рублей.

Снегурочка Софья Соболь отмечает более высокий входной порог. По её словам, в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января, стоимость посещения Деда Мороза и Снегурочки начинается минимум от 10 000 рублей. Она объясняет это предельным спросом и дефицитом времени у артистов в этот вечер.

Для самих исполнителей эта работа — особая миссия, движимая желанием дарить эмоции. Многие артисты, помимо домашних праздников, участвуют в благотворительных выездах в отдалённые деревни Новосибирской области, где радость детей становится главной наградой.

— Радости у ребятишек столько, что это невозможно описать словами… Когда мы уезжаем, всегда понимаем одно: Деда Мороза ждут не только дети. Его ждут и взрослые, потому что всем хочется хотя бы ненадолго поверить в чудо, — делится Замира Екатерининчева.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы сократили расходы на новогодние подарки.