Расходы на новогодние подарки сократили новосибирцы

Дед Мороз уже собирает список подарков, а новосибирцы распланировали свои траты. В этом году на новогодние сюрпризы они готовы потратить 16,1 тысячи рублей. Год назад сумма была 16,8 тысячи рублей, а в 2023 году — 13,2 тысяч рублей.

В России средняя сумма на новогодние подарки, по данным SuperJob, составляет 18 тысяч рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Мужчины намерены выделить больше средств (21 400 рублей), чем женщины (16 100 рублей). Молодежь до 35 лет собирается потратить больше всего — 19 000 рублей, тогда как люди старше 45 лет планируют ограничиться 17 500 рублями. Те, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, готовы потратить на подарки в среднем 23 800 рублей.

Самыми востребованными подарками остаются товары для дома: постельное белье, подушки, пледы, подарочные и столовые наборы, а также сертификаты. В отличие от прошлогодних тенденций, когда покупатели отдавали предпочтение новогоднему декору, теперь они выбирают более универсальные и практичные подарки, которые будут радовать круглый год.

72% человек планируют подарить что-то своим родственникам. Четверть опрошенных (25%) хотят поздравить своих любимых. Еще 30% — друзей. Каждый шестой (17%) собирается сделать подарок себе. Каждый восьмой (13%) — коллегам. И лишь 11% россиян не намерены дарить подарки в этом году.

