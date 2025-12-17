Долги новосибирского МУП «Энергия» в 2026 году составят два миллиарда рублей

Ситуацию в МУП «Энергия» вновь обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска.

— Печальная ситуация с долгами. Причем природа этих долгов, на мой взгляд, абсурдная. Оказывается производители тепловой энергии (хозяева средств производств, частные котельные) через суд отсуживают у муниципальной компании свои затраты на производство (называется сумма около 3,2 тысяч рублей за Гкал), а с населения берут около 2,3 тысячи рублей за Гкал. Но суд встаёт на сторону частных котельных и в итоге муниципальная компания всегда в минусе. К тому же необходимо обслуживать трубы, а это ещё затраты, — комментирует депутат горсовета Антон Бурмистров.

Депутат Ерлан Байжанов отмечает, что долги у предприятия растут почти в геометрической прогрессии.

— В следующем году они составят 2 млрд руб. При этом предприятие решено сохранить, потому что через нее муниципалитет ставит себе на баланс бесхозные сети, — пояснил он.

В качестве решения мэрия рассматривает возможность передачи СГК часть коммуникаций по концессии. С большой долей вероятности, в концессию попадет ОбьГЭС. Сроки заключения этого соглашения пока не известны. По словам Антона Бурмистрова, нынешний отопительный сезон и подготовку к новому (будущим летом) будет вести еще МУП «Энергия».

Напомним, на публичных слушаниях по бюджету в середине ноября стало известно, что в МУП «Энергия» под сокращение попадают 100 сотрудников. Это 30% от общего числа работников муниципального предприятия. На тот момент озвученный долг компании составлял один миллиард рублей.

Директор департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков еще в марте 2025 года называл ситуацию на муниципальном предприятии «Энергия» и газовых котельных города катастрофической. При этом он подчеркивал, что у мэрии нет намерения ликвидировать МУП «Энергия».

— Даже если мы все хозяйство отдадим СГК по концессионным соглашениям, нам нужно осуществлять технический надзор за концессионным имуществом. В департаменте таких компетенций нет — специалисты работают только в МУП «Энергия». Если предприятие будет работать в безубыточных зонах теплоснабжения, то оно сможет существовать. Сейчас в Новосибирске 68 таких зон, 50 из них находятся у СГК, — пояснял Зайков.

Напомним, в конце октября в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск АО «Новосибирский механический завод «Искра», подконтрольного госкорпорации «Ростех», с требованием о признании банкротом МУП «Энергия» из-за долга в 91,651 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на тепло МУП «Энергия» в Новосибирске предлагают поднять на 12,6%. Власти уговаривали депутатов пойти на этот шаг, чтобы удержать муниципальное предприятие и городские котельные от банкротства.