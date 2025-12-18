Еще три новосибирских памятника архитектуры внесли в каталог для инвесторов

Дом.РФ расширил список памятников архитектуры и истории Новосибирской области, на капитальный ремонт которых инвесторы могут получить льготные кредиты. В перечень добавлены три объекта: водонапорная башня в Новосибирске, лавка купчихи Смирновой в Сузунском районе, магазин и контора В. Попова в Чистоозерном районе.

Этот перечень начали формировать летом текущего года. В августе там было шесть объектов культурного наследия: продовольственный склад медеплавильного завода в рабочем поселке Сузун, жилой дом в селе Вьюны Колыванского района, два жилых дома комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги, офицерская и солдатская баня в Военном городке, школа, расположенная на улице Якушева в Новосибирске. На сегодняшний день с учетом добавленных памятников в списке девять объектов. Крячковскую школу на улице Якушева из списка убрали. На момент подготовки материала причины этого исключения выяснить не удалось. В открытых источниках не публиковалась информация об определении источника финансирования реконструкции старой школы. По всем остальным объектам, внесенным в список, такие решения тоже не приняты. То есть инвесторов, готовых ремонтировать памятники в Новосибирской области, пока не нашлось, несмотря на обещанную господдержку в виде льготного кредита (ставка — 9%).

— К большому сожалению, в Новосибирской области сохранение наследия не является приоритетом даже для тех, кто должен заниматься этим по долгу службы. Решения принимаются не с позиции «давайте найдем способ сохранить, привести в порядок», а с прямо противоположной. Поэтому памятники у нас разрушаются, многие выявленные объекты не ставятся на охрану, есть примеры, когда старые, ценные здания охранного статуса лишаются. Если власть, государственные структуры так относятся, то неудивительно, что и бизнес не рвется сохранять наследие. Новосибирский принцип: лучше сравнять все с землей, а потом построить очередную ничем не примечательную высотку, — сообщила Infopro54 председатель Новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина.

Добавим, что 12 декабря текущего года правительство РФ утвердило федеральную программу по сохранению объектов культурного наследия на 2025–2045 годы. Программой предусмотрено приведение в удовлетворительное состояние не менее 1800 объектов. Ключевая задача – к 2030 году отремонтировать как минимум 1000 памятников при участии оператора программы – ПАО «Дом.РФ» с привлечением льготного кредитования. Общее руководство и контроль осуществляет Министерство культуры Российской Федерации.

