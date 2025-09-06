С 1 октября военным и правоохранителям повысят оклады и пенсии на 7,6%

С 1 октября 2025 года оклады и пенсионные выплаты для военных и правоохранителей Новосибирской области будут увеличены на 7,6%. Повышение пройдет с 1 октября 2025 года. Пересмотр коэффициента индексации связан с актуализацией прогноза по инфляции, говорится в документе, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Новые условия увеличения выплат затронут военнослужащих по контракту и призыву, а также сотрудников нацгвардии, полиции, уголовно-исполнительной системы, ФСИН, противопожарной службы и таможенных органов.

Стоит отметить, что в апреле правительство опубликовало постановление, согласно которому оклады военных и силовиков должны были быть проиндексированы на 4,5%.

Ранее редакция сообщала, что в 2026 году страховое пенсионное обеспечение неработающих граждан России проиндексируют дважды.