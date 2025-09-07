Рекламодателям

Новосибирский театр «Красный факел» анонсировал старт нового сезона

  • 07/09/2025, 09:30
Новосибирский театр «Красный факел» анонсировал старт нового сезона
В списке премьер — «Одиссея» и «Солярис»

Новый сезон «Красного факела» — от античности до космоса

На пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС академическим театром «Красный факел» объявлено начало очередного, 106-го по счёту сезона. Как отметила директор театра Антонида Гореявчева, старт театрального сезона в этот раз двойной — фактически, для театра он уже начался — вдали от собственных стен, в Петербурге, на сцене БДТ имени Товстоногова. Успешные гастроли на такой сакральной площадке — событие уже само по себе. А начинать с них сезон — очень счастливая примета. В собственном же доме «Красный факел» возвращается к работе с 7 октября. Причём, в эффектно обновленном пространстве — за лето в театре отремонтировали все зоны зрительского присутствия.

директор театра Антонида Гореявчева

Как отметила Антонида Гореявчева, периодический ремонт — естественная форма бытования для столетней постройки (здание существует с 1914-го года), но в цикл театр включил и эстетическое обновление — ровно в той мере, в какой это дозволяет статус исторического здания. У интерьеров появятся новые дизайнерские акценты. новая колористика, но довольно деликатно, без радикального — с почтением у духу места.

Стартует сезон с инсценировки «Мертвых душ» (18+) — полюбившегося, вознагражденного и масштабного спектакля, одного их «факельских» хитов. Впрочем, как подчеркнул художественный руководитель театра Андрей Прикотенко, в сезоне 2025/26 большая и малая сцена задействованы паритетно — камерных и эпических спектаклей будет поровну.

Стратегической доминантой театра останется классика — причем, в широком её понимании. Будут и чеховский «Дядя Ваня» (16+, Чехов — вообще символ театра как такового весь XX век) и «хардкор» — классика из глубины веков — инсценировка «Одиссеи» (18+) от Ксении Гашевой, поставленная Марком Букиным. С этой поэмы в любом вузе и школе начинается курс классической европейской литературы, однако сценическую визуализацию «Одиссея» получает редко — сюжетная громоздкость гомеровского текста многих пугает.

Многих, но не команду, которая создавала в «Красном факеле» музыкальную интерпретацию «Ромео и Джульетты» (16+). Тогда итогом стал спектакль всероссийской известности, карьерный лифт для творческой молодёжи. Команда, окрылённая этим успехом, берётся за сюжет о царе Итаки со вполне одиссеевской смелостью. Визуальный ряд спектакля создают художники Евгений Терехов и Анастасия Терехова, а музыку пишет композитор Евгения Терехина.

Да, отчасти у них получится состязание с самими собой — со своим предыдущим успехом. Но тем ярче интрига и горячее зрительский азарт.

К слову, о состязательности: сейчас «Красный факел» уверенно играет и на поле музыкальной драматургии. Рок-мюзикл о веронских подростках получился очень ладным первым блином, так что дело решено продолжать. Сейчас в работе «Великий Гэтсби» (18+). Для «Красного факела» это будет главный музыкально-драматический опыт сезона. И заочный диалог с Музыкальным театром, где третий сезон подряд идёт своя вариация этого сюжета.

Слово «вариация» тут принципиально, ибо у каждого из театров собственный вариант — с разным либретто, с разной музыкой и разной материализацией эпохи ар-деко. Как отметил Андрей Прикотенко, любой роман в виде первоосновы тем и хорош, что пьесы на его материале можно создавать разные. Хоть десяток. Текст, написанный как пьеса, специально для сцены, в этом смысле куда жёстче и простор для вариаций там очерчен автором-драматургом. Это, конечно, не меловой круг из «Вия», но тоже обязывает.

художественный руководитель театра Андрей Прикотенко

Андрей Прикотенко подчеркнул, что «Красный факел» отнюдь не собирается становиться соперником или близнецом Новосибирского Музыкального театра. «Красный факел» — он как и был — репертуарный академический театр драмы. А мюзиклы — одна из тем его многовекторного развития.

Так сказать, судьба привела: труппа пополнялась актёрами и актрисами со зримыми вокальными дарованиями, постепенно сложился и собственный музыкальный коллектив. А раз так карты легли, зачем шансам прокисать?

«Великий Гэтсби» от музыкального режиссёра Алексея Франдетти явно будет из числа долгожданных премьер: литературная база и хронос сюжета (дорогая и богатая эра ар-деко) располагают к красоте и эпичности.

Ещё о крупном: на декабрь запланирована премьера «Дяди Вани». Творческий коллектив тот же, что создавал «Бесов» и «Мёртвые души». В каком-то смысле это будет третье полотно в триптихе. Умозрительный «крепёж» триптиха — тема идеализма. Русский идеализм во всех своих функциях — созидательных, разрушительных.

— Идеализм интересен мне и внутри себя, и в людях, потому что это ‒ путь к чистоте человеческой, — говорит Андрей Прикотенко. — Можно собрать целую галерею произведений, которые исследовали этот русский феномен. Идеализм в форме жажды перемен можно обнаружить у Гоголя в «Мертвых душах», потому его герои воспринимают Чичикова как Мессию. У Достоевского в «Бесах» идеализм доведен до критического императива, до рациональной жестокости, желания вычистить эту землю, искупав всех в крови. Чеховский идеализм — это роспись в бессилии, проявленная как упадническое мироощущение, близкое к депрессии. Он переводит в абсурд логику персонажа, не верующего уже ни во что и почти не верующего в Бога.

Да, «Дядя Ваня» — не из тех зрелищ, где зритель с азартом ждёт финала. Финал любому театралу известен. Но драйв-фактор обещан: у актёров там будет неожиданный функционал – вне их фирменных амплуа. В общем, ожидается феерия порванных шаблонов. и сломанных рамок.

На малой сцене тоже будет нескучно. Например, там приземлят «Солярис» (18+). Да, тот самый, от Лема/Тарковского. Но свой, сугубо собственный, в режиссерской трактовке Степана Пектеева. Благо, что многомерность основы это позволяет. К вариации от Тарковского у самого Лема с порога было много злых вопросов. «Красный факел» собирается лететь в собственном космосе — это вовсе не сценический мемориал фильма.

Хотя, интерпретация киносюжетов на сцене — тренд и модный, и продуктивный. Успех коллег – театра «Старый дом» с «Танцующей в темноте» — пример наглядный и бодрящий. В портфолио «Красного факела» сейчас как раз ждут сцены несколько киносценариев — написаны они были для кино, но не дождались своих постановщиков. Решено «пристроить сироток» в театре. Тем более, тут есть Денис Казанцев, который не только актёр «Красного факела», но и практикующий режиссёр игрового кино, признанный профессиональным сообществом и фестивальными жюри. Он между делом добавил, что и кинематографические проекты у «Красного факела» тоже будут. Это дело продуктивное. Во-первых, диверсификация, новые грани бренда. Во-вторых, вариативный профессиональный опыт для актёров «Красного факела». Наконец, стимуляция локального кинопроцесса — от свадебных видеографов к настоящему кино. Да, игровой кинематограф в Новосибирске растёт и мужает в театральных стенах, Мельпомена вовсе не ревнует к десятой музе, а опекает эту младшую сестрёнку. Ну да, парадокс. Но в Новосибирске вообще полно парадоксов. Они для этого города вообще режим бытования.

актёр театра, практикующий режиссёр игрового кино Денис Казанцев

В роли режиссёра театрального тот же Денис Казанцев будет ставить на малой сцене спектакль, посвященный СВО. У него весьма интересная композиция — синтез «лейтенантской» прозы из Великой Отечественной и прозы «военкорской» — новой, горячей и совсем еще не музейной, пульсирующей, не бронзовой, не остывшей. Звучит неожиданно. Но, как солидарно подчеркнули Казанцев и Прикотенко, в этом есть и художественная логика, и органичность.

Будет в сезоне и фестивально-конкурсная активность. Моноспектакль Андрея Яковлева «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) в конце сентября поедет в Брест на международный фестиваль «Белая Вежа», во Владивостоке и Петропавловске-Камчастком «Красный факел» в октябре ждут на фестивале «Горизонт» со спектаклем «Собачье сердце» (18+) от Романа Габриа. Фестиваль этот организован на Дальнем Востоке Театром Наций. На очереди — «Атлас театральной России» — совсем новый фестиваль, организованный Никитой Михалковым и его Мастерская «12». В феврале «Красный факел» покажет на этом фестивале своих «Бесов».

Ранее редакция сообщала о том, что гастроли новосибирского театра прошли в Петербурге с аншлагом

Базовое фото – Infopro54, автор: Юлия Данилова, внутри текста фото предоставлены пресс-службой театра «Красный факел», автор: Василий Вагин.

2 459

