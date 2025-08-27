В Госдуме рассказали о повышении пенсии для инвалидов и по потере кормильца

В 2026 году страховое пенсионное обеспечение неработающих граждан России проиндексируют дважды. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Повышение пенсий запланировано на 1 февраля и 1 апреля. Также увеличатся социальные выплаты, включая пособия инвалидам, людям старше 80 лет и тем, кто потерял кормильца.
Парламентарий отметил, что индексация предусмотрена законом. С февраля увеличат ежемесячные выплаты, а с 1 апреля — социальные пенсии. Страховые пенсии теперь будут индексироваться в два этапа: сначала учтут прошлогоднюю инфляцию, а затем пересмотрят данные с учетом информации от Социального фонда. Для работающих пенсионеров индексацию возобновят с 2025 года, учтя все пропущенные повышения.
Депутат рассказал изданию ТАСС, что расчеты основаны на прогнозе инфляции на 2025 год. Предполагается, что социальные пенсии вырастут примерно на 9%. В таком случае пенсия для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов составит около 23 083 рублей. Инвалиды I группы и круглые сироты будут получать примерно 19 237 рублей. Пенсия по старости и по потере кормильца может достигнуть 9 618 рублей.
Фиксированная часть страховой пенсии составит около 9 709 рублей. Стоимость пенсионного коэффициента — 158,80 рублей. К этим суммам прибавляются все полагающиеся надбавки и коэффициенты.
Говырин отметил, что озвученные суммы — это лишь предварительные ориентиры. Окончательные размеры индексации правительство утвердит своим постановлением.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области изменили сроки сентябрьских пенсионных выплат. Пенсионеры также начнут получать дополнительные выплаты.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
