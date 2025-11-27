Самозапреты на кредиты сэкономили россиянам сотни миллионов рублей

ВТБ проанализировал результативность сервиса самозапрета на получение потребительских кредитов: ежемесячно благодаря данному инструменту клиенты сохраняют порядка 300 миллионов рублей, предотвращая оформление нежелательных займов и снижая вероятность мошеннических действий. Об этом заявил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка, в преддверии 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Функция самозапрета, доступная с 1 марта 2025 года, позволяет гражданам России самостоятельно накладывать ограничения на оформление новых потребительских займов через портал Госуслуги или в многофункциональных центрах. Данное ограничение не касается ипотеки, образовательных и автокредитов. Информация о введенном запрете фиксируется в кредитной истории и действует до момента его снятия самим клиентом. По данным на начало декабря, сервисом воспользовались около 5% заемщиков, обратившихся за кредитными средствами. Согласно прогнозам банка, в следующем году эта доля сохранится на прежнем уровне.

Алексей Охорзин отметил, что современные инструменты защиты потребителей становятся всё более совершенными и действенными. Они не только оберегают средства от мошеннических операций, но и помогают избежать необдуманных решений. Популярность самозапретов свидетельствует о росте финансовой грамотности и ответственности граждан, позволяя снижать риски за счёт блокировки потенциально опасных займов ещё на этапе рассмотрения заявок.

В начале сентября банк внедрил собственный сервис самоограничений, расширяющий возможности государственных платформ. Ограничения могут быть установлены на онлайн-оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и на досрочное снятие средств с депозитов. Для снятия ограничений потребуется личное посещение офиса кредитной организации.

С 1 сентября начал действовать дополнительный инструмент защиты – «период охлаждения». Для кредитов от 50 до 200 тысяч рублей выдача средств задерживается минимум на четыре часа после подписания договора, а для сумм более 200 тысяч – на 48 часов. В течение этого времени человек может отказаться от кредита, если оформление инициировано мошенниками. Согласно статистике банка, доля отказов в этот период не превышает 3%, причем в офисах этот показатель ниже, чем при онлайн-оформлении, а от займов до 200 тысяч рублей отказываются реже, чем от крупных сумм.

Кроме того, с 2017 года существует возможность оформления самозапрета на сделки с недвижимостью без личного присутствия через Росреестр или Госуслуги. Это помогает собственникам, особенно пожилым или находящимся вдали от места жительства, предотвратить незаконное распоряжение имуществом.