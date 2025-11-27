В Новосибирске открылось производство компонентов для телекоммуникационной отрасли

Компания «ФайберТрейд» открыла производственную площадку для выпуска высокоскоростных волоконно-оптических трансиверов по технологии chip-on-board, когда кристалл микросхемы без собственного корпуса устанавливается непосредственно на печатную плату.

— На данный момент мы контролируем порядка 40-45 % российского рынка трансиверов. С запуском нового цеха надеемся поднять эту планку до 70%, — пояснил генеральный директор ООО «ФайберТрейд» Алексей Юнин.

Он подчеркнул, что новая линия позволит компании производить трансиверы, работающие на скоростях до 400 G.

Ежемесячный объём производимой продукции составляет 30 тысяч единиц. С открытием нового производственного цеха объём производства увеличится до 60 тысяч единиц.

Изделия, производимые компанией, внесены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

ООО «ФайберТрейд» образовано в Новосибирске в 2010 году. В 2017 году компания запустила собственное производство волоконно-оптических трансиверов. В задачи компании на 2025-2026 годы также входит расширение производственных площадей до 1500 м², чистых помещений по классу чистоты ISO7 и ISO8 до 500 м²; автоматизация производства кабелей прямого подключения (DAC).

Напомним, в ноябре Госдума одобрила в третьем чтении закон о технологическом сборе за импорт и производство электроники. Изменения вносятся в закон «О промышленной политике в РФ» и вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Сбор будет взиматься в федеральный бюджет за ввоз в Россию или производство в стране изделий из иностранных электронных компонентов. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появился новый отраслевой научный институт радиоэлектронного приборостроения.