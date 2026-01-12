Самый длинный пригородный поезд в стране запустили в Новосибирске

В праздничные и предпраздничные дни в Новосибирской области запускают сдвоенный пригородный поезд №7142 сообщением Татарская – Новосибирск. Он состоит из двух составов: ЭП2Д-0192 (10 вагонов) и ЭП2Д-0194 (6 вагонов), всего 16 вагонов, сообщил телеграм-канал Новосибирские железные дороги.

Поезд длиной 356 метров может перевезти 1636 пассажиров. Из второго состава посадка и высадка возможны только на станциях Новосибирск-Главный, Новосибирск-Западный, Барабинск, Чаны и Татарская. На остальных станциях и остановочных пунктах нет платформ достаточной длины.

Этот поезд входит в пятёрку самых длинных пригородных маршрутов (457 км). Он уступает лишь маршрутам Екатеринбург – Бокситы (474 км), Дёма – Уфа – Челябинск (490 км) и Нижний Новгород – Казань (505 км). По длине состава новосибирская пригородная электричка занимает второе место среди электропоездов России, уступая только сдвоенному «Сапсану» (500 м), курсирующему между Москвой и Санкт-Петербургом.

В праздничные выходные также ходил сдвоенный состав по маршруту №857/858 Новосибирск – Новокузнецк. Однако его длина была меньше — всего 12 вагонов.

