Самые опасные участки железной дороги Новосибирской области выявили в РЖД

Новосибирская транспортная прокуратура совместно с РЖД составили «Карту травмирования» на железнодорожной инфраструктуре Новосибирской области за 2022–2025 годы. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Новосибирские железные дороги – на службу новосибирцам».

Самыми травмоопасными стали участки железной дороги, относящиеся к станции Бердск и перегону Обь – Чик. На каждом из них за предыдущие четыре года получили повреждения различной формы тяжести более девяти человек. Были зарегистрированы и смертельные случаи.

— На перегоне Сеятель – Бердск попало под поезд от 7 до 9 пешеходов, столько же пострадало на станции Коченёво. Также поезда регулярно сбивают людей на перегонах Новосибирск-Главный – Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Западный – Обь, Чик – Коченёво, Бердск – Искитим и Восточная – Буготак. Почти беспроблемными являются удалённые от облцентра участки в малонаселённых районах запада и востока Новосибирской области, — говорится в сообщении.

Чаще всего трагедии происходят на участках железнодорожных путей, пролегающих вблизи излюбленных новосибирцами мест массового отдыха. В основном это пляжи и дачные посёлки. Самыми опасными стали промежутки с плохой видимостью из-за кривых, выводящих на резкий поворот.

— Отдельно выделяется трёхпутный и абсолютно прямой перегон Обь – Чик, на котором пешеходов сбивают чаще всего. Видимо, причина именно в наличии трёх путей, по двум из которых поезда могут следовать в одном направлении одновременно, при этом направление их движения не всегда можно спрогнозировать, — уточняется в сообщении.

В течение всего 2024 год на железных дорогах Новосибирской области травмы на железной дороге поучили 39 человек, пятеро несовершеннолетних получили травмы несовместимые с жизнью. За 2025 год данные пока не опубликованы.

