Сбер: больше 10 тысяч сибиряков стали студентами с помощью льготного кредитования

Больше 10 тыс. жителей регионов Сибири получили доступ к высшему и среднему специальному образованию с помощью кредитования с господдержкой в Сбере в 2025 году. Это почти на 30% больше, чем годом ранее.

Чаще других к этому финансовому инструменту для получения образования обращаются в Новосибирской области, на долю которой приходится четверть всех выданных в 2025 году образовательных кредитов. Наибольший в Сибири средний чек — 151 тыс. рублей в качестве образовательного кредита — в Томске. Минимальный средний чек зафиксирован в Абакане — 97 тыс. рублей.

Основными пользователями образовательного кредитования в регионах Сибири выступают молодые люди не старше 25 лет – на их долю приходится 85% всех выданных в 2025 году кредитов. Чаще этим финансовым инструментом пользуются будущие студентки (62%).

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Качественное образование — это необходимая база для профессиональной самореализации. А кредит на образование с комфортной ставкой в Сбере — выгодная инвестиция в свое будущее».

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза — снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору составит 21,95%, из них государство компенсирует 18,95%. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15-ти лет.

Узнать полные условия кредита на образование с господдержкой, какие документы требуются для подачи заявки, а также рассчитать платежи и проверить подпадает ли под программу ваш вуз или ссуз, поможет специально созданный чат-бот Сбера.

