Бизнес

Сбер: больше 10 тысяч сибиряков стали студентами с помощью льготного кредитования

Дата:

Популярность льготного образовательного кредитования в регионах Сибири выросла почти на треть в 2025 году

Больше 10 тыс. жителей регионов Сибири получили доступ к высшему и среднему специальному образованию с помощью кредитования с господдержкой в Сбере в 2025 году. Это почти на 30% больше, чем годом ранее.

Чаще других к этому финансовому инструменту для получения образования обращаются в Новосибирской области, на долю которой приходится четверть всех выданных в 2025 году образовательных кредитов. Наибольший в Сибири средний чек — 151 тыс. рублей в качестве образовательного кредита — в Томске. Минимальный средний чек зафиксирован в Абакане — 97 тыс. рублей.

Основными пользователями образовательного кредитования в регионах Сибири выступают молодые люди не старше 25 лет – на их долю приходится 85% всех выданных в 2025 году кредитов. Чаще этим финансовым инструментом пользуются будущие студентки (62%).

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Качественное образование — это необходимая база для профессиональной самореализации. А кредит на образование с комфортной ставкой в Сбере — выгодная инвестиция в свое будущее».

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза — снять и потратить эти средства нельзя. Совокупная процентная ставка по договору составит 21,95%, из них государство компенсирует 18,95%. Таким образом, ставка для заемщика составляет всего 3% годовых. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15-ти лет.

Узнать полные условия кредита на образование с господдержкой, какие документы требуются для подачи заявки, а также рассчитать платежи и проверить подпадает ли под программу ваш вуз или ссуз, поможет специально созданный чат-бот Сбера.

Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки

Прибыльность МСП в России достигла 52% в 2025 году

Согласно результатам анализа индекса RSBI, подготовленного совместно ПСБ, общественной организацией «Опора России» и Аналитическим центром НАФИ, доля российских малых и средних предприятий (МСП), завершивших 2025 год с прибылью, выросла на 13 процентных пунктов, достигнув 52%.

Отмечается, что 17% компаний продемонстрировали существенный рост продаж, превышающий 25% по сравнению с предыдущим годом. У 19% предприятий выручка увеличилась на 11-25% в годовом выражении, а у 16% - менее чем на 10%.

Потребительская усталость меняет правила Киберпонедельника

Автор: Оксана Мочалова

От роста к зрелости

Эволюция Киберпонедельника в России вышла далеко за рамки простого дня онлайн-распродаж. За последние три-пять лет это явление пережило глубокую трансформацию, превратившись в комплексный маркетинговый инструмент и индикатор зрелости российского цифрового рынка. По мнению экспертов, изменения носят системный характер и затрагивают поведение потребителей, стратегии ритейлеров и конкурентную среду в целом.

Новосибирские рестораны вслед за ларьками и химчистками стали просить наличку

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске распространяется практика перехода от безналичного расчета к наличному. К небольшим торговым точкам, мастерским по ремонту техники, химчисткам присоединяются заведения раскрученных и популярных брендов.

Журналиста Infopro54 попросили рассчитаться наличкой в ресторане известной новосибирской сети. Произошло это в стерильной зоне аэропорта Толмачево, где все стоит дороже и где раньше не указывали на предпочтительность наличного расчета.

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Автор: Юлия Данилова

В кластер редких и редкоземельных металлов может войти ряд месторождений Восточной Сибири и Арктики. О наиболее перспективных из них рассказал доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

Это месторождения Талнахского рудного узла, которые разрабатываются компаниями Норильского дивизиона, Томторское месторождение. По словам ученого, там очень высокое содержание редких и редкоземельных металлов. В последнее время была получена информация о наличии в этом месторождении марганцевых руд.

Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область по итогам 2025 года вошла в топ-5 российских регионов по производству рапса, продемонстрировав один из самых высоких темпов роста. Валовой сбор культуры в регионе составил 425,5 тыс. тонн, что на 60,7% превысило показатели 2024 года, сообщает экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр».

Пятерка лидеров, в которую помимо Новосибирской области вошли Алтайский край (526,3 тыс. тонн (рост на 48,8% к показателям 2024 года), Красноярский край (511,0 тыс. тонн, +28,5%), Омская область (356,1 тыс. тонн, +56,7%) и Кемеровская область (335,6 тыс. тонн, +34,7%), обеспечила 38,7% всего объема производства России.

В Новосибирске снижается производство обуви и изделий из кожи

В Новосибирской области регистрируют отрицательную динамику в производстве кожи и изделий из кожи. По данным Новосибирскстата, в 2025 году (с января по ноябрь) снижение составило 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели не выглядят катастрофическими, но представители отрасли считают их тревожными.

Ситуация в кожевенном и обувном производстве ухудшается по всей стране. Это подтверждает отраслевой союз.

Власть Общество

Обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Бизнес

Прибыльность МСП в России достигла 52% в 2025 году

Бизнес

Потребительская усталость меняет правила Киберпонедельника

Власть

Андрей Травников доложил о строительстве кампуса мирового уровня НГУ

Авто Общество

Самые проблемные автомобили с пробегом в России назвали эксперты

Общество

Четырехлетнему Саше Иващенко с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Власть Наука

Ученые СО РАН хотят привлечь к разработке Попигайского месторождения белорусов

Спорт

«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах

Бизнес

Сбер: больше 10 тысяч сибиряков стали студентами с помощью льготного кредитования

Финансы

«Пушкинская карта» пользуется стабильно высоким спросом у молодежи

Власть Общество

Все разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирске переведут в онлайн

Общество

Поезда в Новосибирск задерживаются из-за схода вагонов на Транссибе

Бизнес Общество

Новосибирские рестораны вслед за ларьками и химчистками стали просить наличку

Власть

Ликвидацию отстойников спиртзавода под Новосибирском регион заявляет в нацпроект

Власть Право&Порядок

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Бизнес Власть

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Общество

Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Бизнес

Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Новости компаний
Бизнес календарь
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
