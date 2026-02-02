Энергетики направят более 172 млн руб на реконструкцию ЛЭП для угольных разрезов

В Искитимском районе компания «Россети Новосибирск» проводит реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ, которая играет важную роль в энергоснабжении угледобывающих предприятий области, таких как «Разрез Богатырь» и «Разрез Колыванский». Реконструкция обусловлена обновлением технических стандартов, необходимых этим предприятиям, чья бесперебойная работа критически важна для экономической стабильности Новосибирской области.

В рамках этого проекта энергетикам предстоит возвести новую секцию ЛЭП длиной около 12 километров, смонтировать 88 опор различного типа, включая 14 анкерных металлических и 74 промежуточных железобетонных. На данный момент установлены 12 металлических и 40 железобетонных опор, причем все работы выполняются в соответствии с установленным планом. После этого будет осуществлен монтаж проводов, а полное завершение всего проекта запланировано на июнь 2026 года. Общий объем инвестиций сетевой компании в модернизацию данной ЛЭП превышает 172 миллиона рублей.

Проведение реконструкции ЛЭП значительно снизит вероятность технологических сбоев, вызванных горными работами, а также повысит уровень надежности энергоснабжения указанных предприятий. Реализация данного проекта не только способствует обновлению электросетевой инфраструктуры региона и укреплению энергетической безопасности, но и символизирует вклад энергетической компании в устойчивое развитие экономики области, обеспечивая необходимые условия для стабильной работы ключевых промышленных секторов.