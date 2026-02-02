Поиск здесь...
Энергетики направят более 172 млн руб на реконструкцию ЛЭП для угольных разрезов

Дата:

Это значительно снизит вероятность технологических сбоев, вызванных горными работами, а также повысит уровень надежности энергоснабжения указанных предприятий

Энергетики направят более 172 млн руб на реконструкцию ЛЭП для угольных разрезовВ Искитимском районе компания «Россети Новосибирск» проводит реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ, которая играет важную роль в энергоснабжении угледобывающих предприятий области, таких как «Разрез Богатырь» и «Разрез Колыванский». Реконструкция обусловлена обновлением технических стандартов, необходимых этим предприятиям, чья бесперебойная работа критически важна для экономической стабильности Новосибирской области.

В рамках этого проекта энергетикам предстоит возвести новую секцию ЛЭП длиной около 12 километров, смонтировать 88 опор различного типа, включая 14 анкерных металлических и 74 промежуточных железобетонных. На данный момент установлены 12 металлических и 40 железобетонных опор, причем все работы выполняются в соответствии с установленным планом. После этого будет осуществлен монтаж проводов, а полное завершение всего проекта запланировано на июнь 2026 года. Общий объем инвестиций сетевой компании в модернизацию данной ЛЭП превышает 172 миллиона рублей.

Проведение реконструкции ЛЭП значительно снизит вероятность технологических сбоев, вызванных горными работами, а также повысит уровень надежности энергоснабжения указанных предприятий. Реализация данного проекта не только способствует обновлению электросетевой инфраструктуры региона и укреплению энергетической безопасности, но и символизирует вклад энергетической компании в устойчивое развитие экономики области, обеспечивая необходимые условия для стабильной работы ключевых промышленных секторов.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

256
0
0
