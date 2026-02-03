Четырехлетнему Саше Иващенко с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Уже в год родители Саши заметили, что поведение сына отличается от поведения других детей: мальчик не откликался на имя, не смотрел в глаза, не указывал на предметы и не играл в игрушки – только подолгу крутил колеса у машинки. Сначала врачи считали, что это отставание в развитии и со временем он нагонит сверстников, но все оказалось серьезнее: Саше диагностировали детский аутизм.

— Мы сразу занялись лечением – сын прошел интенсивный курс АВА-терапии (это программа реабилитации, специально разработанная для детей с аутизмом), занимался с логопедом. Вскоре мы увидели результаты: Саша стал усидчивее, начал повторять за взрослыми звуки, научился простым действиям с предметами, смог их сортировать, теперь осваивает имитацию движений. Но речи до сих пор нет, сын плохо понимает обращенные к нему слова, его память и внимание нарушены, — рассказывает мама Саши Екатерина Иващенко.

По словам специалистов, ребенок нуждается в интенсивных занятиях по методу прикладного анализа поведения, задачи – развитие понимания речи, внимания и навыков коммуникации. Это поможет Саше начать говорить, полноценно общаться с близкими и сверстниками, что положительно повлияет на качество жизни ребенка и его семьи.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 231 132 рубля. Семья Саши не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплата нам не по силам: в семье трое детей, работает только муж. Пожалуйста, помогите! — просит Екатерина.

