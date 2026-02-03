Все разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирске переведут в онлайн

На сегодняшний день в Новосибирской области организована выдача 100% разрешений на водоплавающую дичь онлайн. В планах — расширение этой практики на другие виды охотничьих ресурсов. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов.

— В рамках экспериментального правового режима в электронном виде в 2025 году в регионе было выдано 10 952 разрешения на добычу водоплавающих птиц. Всего же за год охотники получили 39 620 разрешений. С начала 2025 года охотничьи билеты также выдаются преимущественно в электронной форме, а бумажный вариант выдается только по запросу, — пояснил Цуканов.

Напомним, в феврале 2023 года постановлением правительства РФ в Новосибирской области была запущена «цифровая песочница» по переводу в электронный вид разрешений на охоту по добыче водоплавающей дичи. В рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в регионе было разработано мобильное приложение «Моя охота». Охотники в рамках ЭПР через портал госуслуг подавали заявление о выдаче разрешения на охоту, оплачивали пошлину и получали электронное разрешение на охоту в личном кабинете. В личном кабинете содержатся сведения об охотничьем билете, обо всех разрешениях на охоту, об административных нарушениях и о добытых ресурсах. Во время охоты пользователь обязан заходить в личный кабинет и вносить в приложение данные о добытых животных и птицах. Для фиксации отметок интернет не нужен. Таким образом, охотнику не нужно заполнять специальные бланки отправлять их в региональное Минприроды в двадцатидневный срок.

В конце 2023 года Новосибирская область вышла с инициативой о тиражировании экспериментального правового режима по выдаче электронных разрешений на охоту в других регионах России.

В июне 2025 года в телеграм-канале Минприроды отмечалось, что Новосибирская область — единственный регион России, в котором внедрены электронные разрешения на охоту на водоплавающих птиц.

Ранее редакция сообщала о том, что ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области в 2025 году составил более 20 миллионов. За браконьерство осуждены более 50 человек.