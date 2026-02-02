Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Общество

В Новосибирске снижается производство обуви и изделий из кожи

Дата:

Одна из причин, на которую указывают производители, — обилие на рынке контрафактной продукции

В Новосибирской области регистрируют отрицательную динамику в производстве кожи и изделий из кожи. По данным Новосибирскстата, в 2025 году (с января по ноябрь) снижение составило 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели не выглядят катастрофическими, но представители отрасли считают их тревожными.

Ситуация в кожевенном и обувном производстве ухудшается по всей стране. Это подтверждает отраслевой союз.

— До 2022 года отрасль динамично росла. Прошло масштабное техническое перевооружение. Объемы инвестиций составили 19 миллиардов рублей. Были построены два новых кожевных завода. Созданы производства по выпуску высокотехнологичной кожи и элементов интерьера для автомобильной и авиационной промышленности. На обувных фабриках установлены автоматизированные комплексы, отрасль достигла мирового технического уровня. Экспорт кожи достигал 40 процентов от общего объема выпуска, что является свидетельством высококонкурентного производства. Объем производства обуви достигал 120 миллионов пар. С введением в 2022 году западных санкций, в том числе на кожу, изменилась география сотрудничества, мы потеряли экспортные рынки, осложнился ввоз химии, комплектации и оборудования. Снизилось потребление и на внутреннем рынке. Устойчивые объемы производства обуви сохраняются только в рамках государственного оборонного заказа, который, несмотря ни на что, выполняется качественно и в установленные сроки. В секторе гражданского ассортимента, рабочей обуви и особенно в детской обуви мы наблюдаем снижение объемов производства. К сожалению, в 2025 году за 11 месяцев объемы производства кожи сократились на 28%, обуви — на 17,5%, — говорит президент Российского союза кожевников и обувщиков Игорь Усорин.

В Новосибирской области, согласно информации онлайн-справочников, действуют семь компаний, выпускающих обувь. Представитель одной из них на условиях анонимности согласился рассказать Infopro54, какие проблемы являются самыми острыми.

— Сейчас позитивная динамика есть только в производстве тактической обуви. Всё остальное сильно просело. Российским производителям сложно конкурировать в нынешних условиях, когда на тех же маркетплейсах — огромное количество дешевой продукции. Это не кожаная обувь, стоит она относительно дешево, носится недолго, но люди её покупают. Часто это контрафакт, который не соответствует требованиям и стандартам. И когда ты выставляешь на этой же площадке кожаные ботинки, которые качественные, но стоят дороже, шансов, что тебя выберет потребитель, не много, — сказал собеседник редакции.

29 января ситуацию с производством обуви обсуждали на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных развитию легкой промышленности. 30 января Минпромторг сообщил, что в феврале планируется запуск программы по поддержке российских производителей товаров легкой промышленности, которую реализует РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ). Предполагается снижение комиссий для продавцов отечественной обуви.

Ранее редакция рассказывала, что из-за высоких комиссий маркетплейсов под угрозой закрытия оказались сотни швейных предприятий.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : производство обуви легкая промышленность

668
0
0
Предыдущая статья
Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд
Следующая статья
Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Автор: Юлия Данилова

В кластер редких и редкоземельных металлов может войти ряд месторождений Восточной Сибири и Арктики. О наиболее перспективных из них рассказал доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

Это месторождения Талнахского рудного узла, которые разрабатываются компаниями Норильского дивизиона, Томторское месторождение. По словам ученого, там очень высокое содержание редких и редкоземельных металлов. В последнее время была получена информация о наличии в этом месторождении марганцевых руд.

Читать полностью

Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков во время рабочего визита в Новосибирске посетил старинный дом на улице Зеленодольской, 37 в Октябрьском районе. Он подчеркнул, что здание должны были признать аварийным, а его жительница Ольга Животовская, мать двоих несовершеннолетних детей, получить новое жилье. Третий ребенок Ольги проживает отдельно. Новиков признался, что был шокирован условиями, в которых вынуждена жить семья.

Вместе с депутатом Ольгу навестил председатель новосибирской общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов. Он впервые побывал в этом доме в конце прошлого года.

Читать полностью

Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область по итогам 2025 года вошла в топ-5 российских регионов по производству рапса, продемонстрировав один из самых высоких темпов роста. Валовой сбор культуры в регионе составил 425,5 тыс. тонн, что на 60,7% превысило показатели 2024 года, сообщает экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр».

Пятерка лидеров, в которую помимо Новосибирской области вошли Алтайский край (526,3 тыс. тонн (рост на 48,8% к показателям 2024 года), Красноярский край (511,0 тыс. тонн, +28,5%), Омская область (356,1 тыс. тонн, +56,7%) и Кемеровская область (335,6 тыс. тонн, +34,7%), обеспечила 38,7% всего объема производства России.

Читать полностью

Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Автор: Артем Рязанов

Зимой в Новосибирске нередко регистрируются ситуации, когда горожане падают на обледеневших тротуарах и дорогах, что часто приводит к травмам. При этом не все осведомлены о возможности получения компенсации за такие происшествия. За несвоевременную уборку наледи с определённых участков несёт ответственность конкретное лицо.

Юрист дал рекомендации, как подать на получение возмещения при травме из-за гололеда.

Читать полностью

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Автор: Юлия Данилова

Первая очередь научно-инжинирингового центра, который планируется создать в Институте теплофизики СО РАН (ИТ СО РАН), предполагает модернизацию существующих помещений института. Этот вопрос обсуждался во время встречи директора ИТ СО РАН Дмитрия Марковича с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым в январе 2026 года.

— Мы получаем достаточно серьёзное финансирование на капитальный ремонт. Мы также планируем получить, и это подтверждается уже в министерстве, существенную субсидию на развитие нашего вычислительного суперкомпьютерного кластера, который был создан несколько лет назад при поддержке программы приборной модернизации Минобрнауки. Сейчас этот вычислительный кластер имеет достаточно серьёзную мощность, — около трёхсот терафлопс. В рамках проекта развития научно-инжинирингового центра мы планируем довести его мощность до одного петафлопса и дальше наращивать, — добавил Маркович.

Читать полностью

Число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году

Автор: Ольга Кирсанова

Число иностранных студентов на медицинских программах в российских вузах к 2030 году может достичь 142 тысяч человек. Согласно исследованию, опубликованному в статье «Экспорт российского медицинского образования: вызовы и перспективы» в научном журнале «Национальное здравоохранение».

При сохранении текущих темпов приёма на уровне около 24 тысяч человек в год общая численность этой категории учащихся в РФ без учёта квотных мест может составить 117 тысяч человек к 2030 году. С учётом студентов, обучающихся по правительственной квоте, показатель способен достигнуть 142 тысяч, говорится в статье, опубликованной на сайте «Национального здравоохранения».

Читать полностью
Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Право&Порядок

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Бизнес Власть

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Общество

Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Бизнес

Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Бизнес Общество

В Новосибирске снижается производство обуви и изделий из кожи

Общество

Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Бизнес Наука

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Мировые и федеральные новости Общество

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Общество

Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Общество

Новосибирский диетолог оценила черные списки продуктов и моду на суперфуды

Власть

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

Общество

С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега

Общество

Мошенники создают фиктивные вакансии в Новосибирске для хищения денег

Бизнес Общество Туризм

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Общество

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Бизнес

Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

Власть

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности