В Новосибирске снижается производство обуви и изделий из кожи

В Новосибирской области регистрируют отрицательную динамику в производстве кожи и изделий из кожи. По данным Новосибирскстата, в 2025 году (с января по ноябрь) снижение составило 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели не выглядят катастрофическими, но представители отрасли считают их тревожными.

Ситуация в кожевенном и обувном производстве ухудшается по всей стране. Это подтверждает отраслевой союз.

— До 2022 года отрасль динамично росла. Прошло масштабное техническое перевооружение. Объемы инвестиций составили 19 миллиардов рублей. Были построены два новых кожевных завода. Созданы производства по выпуску высокотехнологичной кожи и элементов интерьера для автомобильной и авиационной промышленности. На обувных фабриках установлены автоматизированные комплексы, отрасль достигла мирового технического уровня. Экспорт кожи достигал 40 процентов от общего объема выпуска, что является свидетельством высококонкурентного производства. Объем производства обуви достигал 120 миллионов пар. С введением в 2022 году западных санкций, в том числе на кожу, изменилась география сотрудничества, мы потеряли экспортные рынки, осложнился ввоз химии, комплектации и оборудования. Снизилось потребление и на внутреннем рынке. Устойчивые объемы производства обуви сохраняются только в рамках государственного оборонного заказа, который, несмотря ни на что, выполняется качественно и в установленные сроки. В секторе гражданского ассортимента, рабочей обуви и особенно в детской обуви мы наблюдаем снижение объемов производства. К сожалению, в 2025 году за 11 месяцев объемы производства кожи сократились на 28%, обуви — на 17,5%, — говорит президент Российского союза кожевников и обувщиков Игорь Усорин.

В Новосибирской области, согласно информации онлайн-справочников, действуют семь компаний, выпускающих обувь. Представитель одной из них на условиях анонимности согласился рассказать Infopro54, какие проблемы являются самыми острыми.

— Сейчас позитивная динамика есть только в производстве тактической обуви. Всё остальное сильно просело. Российским производителям сложно конкурировать в нынешних условиях, когда на тех же маркетплейсах — огромное количество дешевой продукции. Это не кожаная обувь, стоит она относительно дешево, носится недолго, но люди её покупают. Часто это контрафакт, который не соответствует требованиям и стандартам. И когда ты выставляешь на этой же площадке кожаные ботинки, которые качественные, но стоят дороже, шансов, что тебя выберет потребитель, не много, — сказал собеседник редакции.

29 января ситуацию с производством обуви обсуждали на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных развитию легкой промышленности. 30 января Минпромторг сообщил, что в феврале планируется запуск программы по поддержке российских производителей товаров легкой промышленности, которую реализует РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ). Предполагается снижение комиссий для продавцов отечественной обуви.

