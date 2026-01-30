Поиск здесь...
Энергетики обеспечат электроэнергией экоград в пригороде Новосибирска

Дата:

Для гарантированного и стабильного электроснабжения всех объектов энергетики выделят свыше 1,1 МВт мощности, используя узловую подстанцию «Барышевская»

Энергетики обеспечат электроэнергией экоград в пригороде НовосибирскаВ окрестностях Новосибирска компания «Россети Новосибирск» приступила к масштабному проекту технологического подключения к электросетям экограда «12 дворов». На территории этого комплекса, расположенного вблизи наукограда Кольцово, будут возведены около тридцати зданий различного назначения, включающих жилые помещения комфорт-класса и коммерческие площади.

Для гарантированного и стабильного электроснабжения всех объектов энергетики выделят свыше 1,1 МВт мощности, используя узловую подстанцию «Барышевская». Эта подстанция, являющаяся одним из ключевых источников питания наукограда, была недавно модернизирована, что позволило увеличить её мощность в 1,6 раза, достигнув 80 МВА с прежних 50 МВА.

Проект также предусматривает модернизацию отдельных элементов электросетевой инфраструктуры и прокладку новых кабельно-воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью около 1,5 км. При прокладке части этих линий будет применена бестраншейная технология горизонтального направленного бурения, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и минимизировать вмешательство в существующую инфраструктуру. В непосредственной близости от строительной площадки компания осуществит монтаж новой двухтрансформаторной подстанции мощностью 1 250 кВА, что обеспечит повышенную надежность электроснабжения и возможность резервирования нагрузки всего жилого комплекса. Дополнительно будут установлены два линейных разъединителя и два коммерческих узла учета электроэнергии. На реализацию данного этапа работ энергетики планируют выделить более 13 миллионов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск».

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

«Светлая линия» – единый номер по вопросам электроснабжения для клиентов «Россети Новосибирск»

Для потребителей электроэнергии в Новосибирской области функционирует «Светлая линия» — единая горячая линия энергетиков. Сервис разработан для компаний, входящих в Группу «Россети», в рамках стратегии повышения клиентоцентричности, он стал частью масштабной программы цифровизации и модернизации системы обслуживания клиентов в электросетевом комплексе России.

По единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 жители региона могут получить доступ к консультационной поддержке по всем вопросам, касающимся электроснабжения:

Девять нелегальных майнинг-ферм выявили в Новосибирской области в 2025 году

В течение 2025 года специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области обнаружили и прекратили деятельность девяти нелегальных майнинг-ферм, которые осуществляли неучтенный расход электроэнергии. Общий объем похищенной криптофермами электроэнергии составил более 4 миллионов киловатт-часов, что эквивалентно 28 миллионам рублей.

В рамках сотрудничества между различными ведомствами, энергетики совместно с правоохранительными органами систематически проводили рейды в различных местах, результатом которых стало выявление нелегальных майнинг-ферм. К примеру, один из нарушителей установил оборудование для майнинга в контейнере, расположенном на территории авторазбора на Гусинобродском шоссе. Другой инициативный майнер разместил свое оборудование в заброшенном здании на улице Б. Богаткова.

Новосибирские энергетики легализовали 76% незаконных ВОЛС в 2025 году

Компания «Россети Новосибирск» подвела итоги масштабной деятельности по систематизации размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого хозяйства. В течение 2025 года специалисты энергокомпании провели обследования почти 28,5 тысяч километров линий электропередач (ЛЭП). В результате этих плановых инспекций было обнаружено более 35 тысяч случаев несанкционированного крепления ВОЛС к опорам. Более половины этих нарушений сосредоточено в Новосибирске и его ближайших окрестностях.

В целях снижения рисков повреждения энергетических объектов и обеспечения возможности проведения полноценного техобслуживания ЛЭП в соответствии с установленными нормами, специалисты систематически демонтируют незаконно размещенные ВОЛС.

Новосибирские энергетики подключили новую подстанцию в Академгородке

Компания «Россети Новосибирск» успешно завершила ключевой этап модернизации электросетевой системы областного центра, обеспечив технологическое присоединение подстанции 110 кВ «Новая Академическая» в Советском районе. Объект функционирует, потребителю предоставлено 25 МВт электрической мощности.

Специалисты компании проложили два независимых кабельных канала, соединив новую подстанцию с существующей электросетью. Каждый канал гарантирует стабильное электроснабжение подстанции. Общая длина проложенных коммуникаций составила свыше 3,8 км. Работы включали в себя модификацию опор ЛЭП, установку высокочастотных заградителей, а также прокладку кабельных линий, частично выполненную методом горизонтального бурения.

Завод безалкогольных напитков в Новосибирске получит стабильное электричество

В рамках программы технологического присоединения к электросетям, компания «Россети Новосибирск» предоставит заводу «Аквалайф», входящему в группу «Черноголовка», 3 МВт электроэнергии для его нужд.

Для гарантированного и бесперебойного питания производственных мощностей специалисты энергетической компании проведут работы по созданию кабельной сети 10 кВ протяженностью примерно 3,5 километра от подстанции «Оловозаводская» класса напряжения 110 кВ. Приблизительно половина кабеля будет проложена с использованием технологии горизонтально-направленного бурения. Также запланирована установка современной системы учета потребляемой электроэнергии. Общий объем финансовых вложений в данный проект оценивается в 44,4 миллиона рублей.

Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками

До наступления одного из самых любимых праздников россиян, Нового года, осталось немногим больше недели. В то время как большинство граждан заняты приятными предпраздничными приготовлениями, все экстренные службы переходят на усиленный режим работы. Энергетики начали подготовку к периоду новогодних каникул в свой профессиональный день, 22 декабря.

Компания «Россети Новосибирск», отвечающая за электроснабжение в Новосибирской области, реализовала комплекс мер для обеспечения бесперебойной работы электросетей во время праздничных дней. Усилен мониторинг состояния и функциональности энергообъектов, диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады функционируют в режиме повышенной готовности, подготовлены специализированная техника и необходимые запасы материалов и оборудования. На период новогодних каникул также вводится режим технологической тишины, предусматривающий приостановку всех плановых работ и переключений в сетевом комплексе.

