Энергетики обеспечат электроэнергией экоград в пригороде Новосибирска

В окрестностях Новосибирска компания «Россети Новосибирск» приступила к масштабному проекту технологического подключения к электросетям экограда «12 дворов». На территории этого комплекса, расположенного вблизи наукограда Кольцово, будут возведены около тридцати зданий различного назначения, включающих жилые помещения комфорт-класса и коммерческие площади.

Для гарантированного и стабильного электроснабжения всех объектов энергетики выделят свыше 1,1 МВт мощности, используя узловую подстанцию «Барышевская». Эта подстанция, являющаяся одним из ключевых источников питания наукограда, была недавно модернизирована, что позволило увеличить её мощность в 1,6 раза, достигнув 80 МВА с прежних 50 МВА.

Проект также предусматривает модернизацию отдельных элементов электросетевой инфраструктуры и прокладку новых кабельно-воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью около 1,5 км. При прокладке части этих линий будет применена бестраншейная технология горизонтального направленного бурения, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и минимизировать вмешательство в существующую инфраструктуру. В непосредственной близости от строительной площадки компания осуществит монтаж новой двухтрансформаторной подстанции мощностью 1 250 кВА, что обеспечит повышенную надежность электроснабжения и возможность резервирования нагрузки всего жилого комплекса. Дополнительно будут установлены два линейных разъединителя и два коммерческих узла учета электроэнергии. На реализацию данного этапа работ энергетики планируют выделить более 13 миллионов рублей.