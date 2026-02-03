Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Финансы

«Пушкинская карта» пользуется стабильно высоким спросом у молодежи

Дата:

В течение первого месяца 2026 года было оформлено свыше 1,1 миллиона карт

ВТБ проанализировал результаты реализации программы «Пушкинская карта» за январь. В течение первого месяца 2026 года было оформлено свыше 1,1 миллиона карт, что соответствует примерно 25 тысячам заявок, обрабатываемых банком ежедневно.

Всего к настоящему моменту эмитировано более 5,4 млн «Пушкинских карт». Молодые люди использовали их для приобретения более 3,8 миллиона билетов в январе. По аналогии с новогодними каникулами, самым востребованным видом досуга остались киносеансы. Финансовый объем операций по «Пушкинским картам» в январе превысил 2,2 миллиарда рублей.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ подчеркнул, что результаты первого месяца функционирования программы демонстрируют стабильно высокий интерес к «Пушкинской карте». Молодое поколение продолжает активно использовать ее для посещения кинотеатров, театров и музейных комплексов. Это свидетельствует о значимости программы в культурной жизни молодежи.

Инициированная в 2021 году программа «Пушкинская карта» нацелена на расширение доступа молодежи к культурным событиям и вовлечение их в мир искусства: посещение театров, музеев, концертов и кинотеатров. «Пушкинская карта» предназначена для граждан в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство предоставляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, предназначенную исключительно для приобретения билетов на культурные мероприятия (театры, кино, выставки и концерты). При этом на просмотр кинофильмов из общей суммы можно потратить не более 2 тысяч рублей.

Фото: ru.freepik.com/Автор: serhii_bobyk 

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Пушкинская карта ВТБ

664
0
0
Предыдущая статья
Все разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирске переведут в онлайн
Следующая статья
Сбер: больше 10 тысяч сибиряков стали студентами с помощью льготного кредитования

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

После новогодних каникул в компанию Росгосстрах компанию обратился житель многоэтажки в Новосибирске с заявлением о том, что в его квартире поврежден фасад балкона. Об этом стало известно редакции Infopro54. Отмечая Новый год, люди на улице запускали петарды, и, судя по всему, одна из них оставила заметный след на фасаде.

— Однако, как выяснилось впоследствии, балкон не был застрахован: собственник квартиры самостоятельно оформлял полис на одном из маркетплейсов, застраховав по нему только внутреннюю отделку своей квартиры, — пояснила Infopro54 Екатерина Малявко, директор филиала Росгосстраха в Новосибирской области.

Читать полностью

В 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее

ВТБ проанализировал поведение клиентов, получивших ипотечный кредит на стандартных условиях в 2025 году. Выяснилось, что половина из них регулярно совершала частичные досрочные выплаты, а каждый пятый заемщик полностью рассчитался с банком. Для сравнения, в 2024 году лишь 10% заемщиков смогли закрыть ипотеку досрочно.

Несмотря на преобладание программ с господдержкой и снижение интереса к рыночной ипотеке, последняя оставалась востребованной. В 2025 году около 8,3 тысяч человек оформили ипотечные займы на рыночных условиях. Средний размер первоначального взноса существенно увеличился, превысив 50% (в 2023 году – 30%). Средняя сумма кредита уменьшилась примерно на 20% и составила 3,3 млн рублей.

Читать полностью

Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Согласно анализу ВТБ, 2025 год стал периодом необычайного подъема для российского рынка инвестиционного серебра, отмеченного значительным увеличением цены и активности индивидуальных вкладчиков. Число металлических счетов без конкретного владельца (ОМС), номинированных в серебре, в банке увеличилось на 36 процентов. Общий объем серебра, хранящегося на этих счетах, показал рост на 51%.

В течение 2025 года стоимость серебра поднялась на 96%, а с начала 2026 года, по информации Центрального Банка РФ, уже увеличилась еще на 21%. Такой интенсивный рост стоимости естественным образом вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов. Цена за грамм, установленная Банком России на 24 января 2026 года, достигла 227,94 рубля.

Читать полностью

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Автор: Юлия Данилова

На январской сессии депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение в Госдуму и Центробанк с требованием отменить повышенный территориальный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО для региона.

Как отметил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко, в настоящее время для города Новосибирска установлен коэффициент в размере 3,12 (до 9 декабря 2025 года он был 1,56), для Бердска — 2,48, (1,24), для Искитима — 2,32 (1,16) и для Куйбышева — 2 (1).

Читать полностью

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Больше 18 млрд рублей оформили в кредит в Сбере жители регионов Сибири на покупку автомобилей в 2025 г. Объем автокредитования за год увеличился на 17%. Регионами с наибольшим приростом стали Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Вырос и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла около 930 тыс. рублей, то в 2025 достигла 1,34 млн рублей.

Читать полностью

Новосибирцы в числе лидеров в России по покупкам криптовалюты

У россиян медленно, но верно формируется культура инвестирования, и они осваивают новые для себя инструменты. Доходы от вкладов идут в фонды денежного рынка и облигационные.  Растет число частных инвесторов на Мосбирже — в 2025 году прибавились еще 5 млн человек, а вложения в ценные бумаги увеличились почти в 2 раза год к году: до 2,5 трлн рублей. Все больше внимания получают альтернативные инструменты. Но главное — развиваются не только столичные инвесторы, но и региональные. Какие способы и инструменты им сегодня доступны и как рынок стирает географические границы, рассказала Надежда ​​Лугинина, директор по развитию «Флагман-Кредитор».

Сегодня жители регионов России проявляют не меньше внимания к инвестициям, чем жители Москвы или Санкт-Петербурга. Например, по данным Мосбиржи, за 2025 год инвесторы из Краснодарского края открыли 10,8 тысяч ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов), из Ростовской области — 7,3 тысяч, из республики Татарстан — 5,7 тысяч. Это меньше, чем прирост в Санкт-Петербурге (17 тысяч) или в Москве (34,6 тысяч), но все же это достаточно крупные цифры.

Читать полностью
Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Бизнес

Прибыльность МСП в России достигла 52% в 2025 году

Бизнес

Потребительская усталость меняет правила Киберпонедельника

Власть

Андрей Травников доложил о строительстве кампуса мирового уровня НГУ

Авто Общество

Самые проблемные автомобили с пробегом в России назвали эксперты

Общество

Четырехлетнему Саше Иващенко с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Власть Наука

Ученые СО РАН хотят привлечь к разработке Попигайского месторождения белорусов

Спорт

«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах

Бизнес

Сбер: больше 10 тысяч сибиряков стали студентами с помощью льготного кредитования

Финансы

«Пушкинская карта» пользуется стабильно высоким спросом у молодежи

Власть Общество

Все разрешения на добычу охотничьих ресурсов в Новосибирске переведут в онлайн

Общество

Поезда в Новосибирск задерживаются из-за схода вагонов на Транссибе

Бизнес Общество

Новосибирские рестораны вслед за ларьками и химчистками стали просить наличку

Власть

Ликвидацию отстойников спиртзавода под Новосибирском регион заявляет в нацпроект

Власть Право&Порядок

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Бизнес Власть

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Общество

Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Бизнес

Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности