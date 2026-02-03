«Пушкинская карта» пользуется стабильно высоким спросом у молодежи

ВТБ проанализировал результаты реализации программы «Пушкинская карта» за январь. В течение первого месяца 2026 года было оформлено свыше 1,1 миллиона карт, что соответствует примерно 25 тысячам заявок, обрабатываемых банком ежедневно.

Всего к настоящему моменту эмитировано более 5,4 млн «Пушкинских карт». Молодые люди использовали их для приобретения более 3,8 миллиона билетов в январе. По аналогии с новогодними каникулами, самым востребованным видом досуга остались киносеансы. Финансовый объем операций по «Пушкинским картам» в январе превысил 2,2 миллиарда рублей.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ подчеркнул, что результаты первого месяца функционирования программы демонстрируют стабильно высокий интерес к «Пушкинской карте». Молодое поколение продолжает активно использовать ее для посещения кинотеатров, театров и музейных комплексов. Это свидетельствует о значимости программы в культурной жизни молодежи.

Инициированная в 2021 году программа «Пушкинская карта» нацелена на расширение доступа молодежи к культурным событиям и вовлечение их в мир искусства: посещение театров, музеев, концертов и кинотеатров. «Пушкинская карта» предназначена для граждан в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство предоставляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, предназначенную исключительно для приобретения билетов на культурные мероприятия (театры, кино, выставки и концерты). При этом на просмотр кинофильмов из общей суммы можно потратить не более 2 тысяч рублей.