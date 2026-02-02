Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Первая очередь научно-инжинирингового центра, который планируется создать в Институте теплофизики СО РАН (ИТ СО РАН), предполагает модернизацию существующих помещений института. Этот вопрос обсуждался во время встречи директора ИТ СО РАН Дмитрия Марковича с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым в январе 2026 года.

— Мы получаем достаточно серьёзное финансирование на капитальный ремонт. Мы также планируем получить, и это подтверждается уже в министерстве, существенную субсидию на развитие нашего вычислительного суперкомпьютерного кластера, который был создан несколько лет назад при поддержке программы приборной модернизации Минобрнауки. Сейчас этот вычислительный кластер имеет достаточно серьёзную мощность, — около трёхсот терафлопс. В рамках проекта развития научно-инжинирингового центра мы планируем довести его мощность до одного петафлопса и дальше наращивать, — добавил Маркович.

По его словам, развитие вычислительных мощностей — одно из самых важных направлений вложений в научную инфраструктуру.

— Задачи, которые стоят перед промышленностью и наукой, нацеленной на решение практических задач, требуют таких вычислительных мощностей, —добавил директор института.

Напомним, научно-инжиниринговый центр в Институте теплофизики СО РАН создается по поручению правительства РФ. Речь идет о строительстве отдельного корпуса для размещения установок, которые позволят доводить исследования до уровня технологической готовности, вплоть до шестого-седьмого уровней. В рамках этой деятельности Институт теплофизики в 2025 году выиграл грант 1 млрд рублей, рассчитанный на шесть лет, а также вошел в число победителей конкурса по созданию научного центра мирового уровня.

— Это существенная поддержка, которая позволит нам совместно с нашими партнёрами реализовать несколько проектов важных для энергетики, авиационного двигателестроения, химической промышленности с разработкой технологий и изделий, которые востребованы нашими партнёрами, — добавил Дмитрий Маркович.

Ранее сообщалось, что в инжиниринговом центре планируется проводить испытания камер сгорания двигателей и новых конструкций тепловыделяющих сборок для атомных реакторов, включая реакторы для атомных станций малой и средней мощности для удаленных территорий в Арктике, плазмотронов большой мощности для новых эффективных технологий плазмохимии и обогащения минерального сырья. Создание центра оценивалось в 2-2,5 млрд руб.

Напомним, Суперкомпьютерный центр, созданный на базе Института теплофизики СО РАН по программе обновления приборной базы национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России, достиг мощности 300 TFLOPS (триллионов операций с плавающей точкой в секунду) в феврале 2024 года. Кластер позволяет иметь в регионе собственную доступную вычислительную инфраструктуру для выполнения оперативных задач для нужд промышленности, что сокращает стоимость работ перед запуском в серийное производство и сроки запуска.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году ожидается старт объединения двух институтов СО РАН: теплофизики и гидродинамики.