Новосибирский бизнес сможет реструктурировать кредиты еще полгода

Банк России продлил до конца первого полугодия 2026 года рекомендации банкам реструктурировать кредиты надёжных компаний и предпринимателей. Требования к резервам по таким кредитам временно смягчены. Напомним, аналогичную рекомендацию ЦБ выпустил в мае 2025 года, она действовала до 31 декабря 2025 года.

Как сообщили в Сибирском ГУ ЦБ, эта мера призвана поддержать бизнес и снизить его долговую нагрузку в сложившихся экономических условиях.

В рамках реструктуризации компания или предприниматель могут изменить условия кредитного договора:

приостановить платежи на согласованный срок,

составить новый график платежей без начисления штрафов.

— Это помогает бизнесу избежать банкротства и восстановить платёжеспособность, — полагают в Банке России.

Впрочем, реструктуризация будет доступна только бизнесу, соответствующему ряду условий:

заемщик имеет умеренную долговую нагрузку;

исправно обслуживает кредиты в течение последних 6 месяцев;

может предоставить банку бизнес-план по выходу из сложной ситуации на ближайшие 3 года.

В первой половине 2026 года Банк России обсудит с банками уточнение контрольных показателей для таких компаний с учётом отраслевой специфики и размера бизнеса.

При этом банковский кредитный портфель предпринимателей Новосибирской области с за 10 месяцев 2025 года сократился с 24,6 млрд до 18,4 млрд рублей. Просроченная задолженность также резко уменьшилась — с 2,6 млрд до 928 млн рублей. Часть проблемных долгов бизнеса была передана в работу коллекторам.

Летом эксперты 2025 года эксперты отмечали, что темп роста неплатежей ИП в регионах Сибири принял массовый характер.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 40 млрд рублей долгов по кредитам взыскивают приставы в Новосибирске.