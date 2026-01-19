Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес сможет реструктурировать кредиты еще полгода

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Эта мера поддержки будет доступна заемщикам, выполняющим ряд условий

Банк России продлил до конца первого полугодия 2026 года рекомендации банкам реструктурировать кредиты надёжных компаний и предпринимателей. Требования к резервам по таким кредитам временно смягчены. Напомним, аналогичную рекомендацию ЦБ выпустил в мае 2025 года, она действовала до 31 декабря 2025 года.

Как сообщили в Сибирском ГУ ЦБ, эта мера призвана поддержать бизнес и снизить его долговую нагрузку в сложившихся экономических условиях.

В рамках реструктуризации компания или предприниматель могут изменить условия кредитного договора:

  • приостановить платежи на согласованный срок,
  • составить новый график платежей без начисления штрафов.

— Это помогает бизнесу избежать банкротства и восстановить платёжеспособность, — полагают в Банке России.

Впрочем, реструктуризация будет доступна только бизнесу, соответствующему ряду условий:

  • заемщик имеет умеренную долговую нагрузку;
  • исправно обслуживает кредиты в течение последних 6 месяцев;
  • может предоставить банку бизнес-план по выходу из сложной ситуации на ближайшие 3 года.

В первой половине 2026 года Банк России обсудит с банками уточнение контрольных показателей для таких компаний с учётом отраслевой специфики и размера бизнеса.

При этом банковский кредитный портфель предпринимателей Новосибирской области с за 10 месяцев 2025 года сократился с 24,6 млрд до 18,4 млрд рублей. Просроченная задолженность также резко уменьшилась — с 2,6 млрд до 928 млн рублей. Часть проблемных долгов бизнеса была передана в работу коллекторам.

Летом эксперты 2025 года эксперты отмечали, что темп роста неплатежей ИП в регионах Сибири принял массовый характер.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 40 млрд рублей долгов по кредитам взыскивают приставы в Новосибирске. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : реструктуризация кредиты банкротство

507
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцам выписали 180 штрафов за гирлянды на автомобилях
Следующая статья
Выпускник НВВКУ стал замначальника департамента в Кремле

В магазинах Новосибирска сахар стали продавать в пачках по 450 граммов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирском ритейле появились примеры нового подхода к упаковке товаров первой необходимости — в магазинах стали продавать сахар в пачках существенно меньше привычных.

Стандартная упаковка сахара весит 1 килограмм. Есть производители, которые фасуют его в пачки по 950 или 900 граммов. Сейчас в продаже появились пачки весом 450 граммов. Стоит такая пачка около 36 рублей. Экономии здесь нет — килограммовая пачка стоит дешевле. Маркетологи считают, что такие решения рассчитаны на тех, кто в условиях инфляции пытается удержать средний чек.

Читать полностью

Уходит эпоха: основатель «Краснообск.Монтажспецстрой» решил ликвидировать компанию

Автор: Юлия Данилова

Одна из старейших строительных компаний Новосибирска — ООО СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» — находится в стадии ликвидации. Судя по данным ЕГРЮЛ, в эту процедуру застройщик вошел с ноября 2025 года. Ликвидатором компании является директор и основатель Виктор Плахотников.

— Ситуация в стране и на строительном рынке такова, что лично я не нашел другого решения. Какие-то строительные компании возводили свои объекты на кредитные средства, я чужих денег никогда не брал и строил на свои. Сейчас построить не проблема, но продать жилье очень сложно. И что тогда с ним делать? Судя по словам Хуснуллина (Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ. — Ред), есть риск, что в 2027 году стройка вообще может замереть. И что дальше? Все это в совокупности и вынудило меня принять решение о ликвидации компании. Обидно, но дело даже не в деньгах. Сегодня строить жилье все равно что копать в пустыне колодец, который никому не нужен, —пояснил Infopro54 Виктор Плахотников.

Читать полностью

«Лучшие друзья девушек»: у новосибирцев резко вырос спрос на украшения с выращенными бриллиантами

Автор: Юлия Данилова

Продажи изделий с выращенными бриллиантами в Новосибирске за 2025 год в денежном выражении выросли в 3,2 раза по сравнению с 2024 годом. Чаще всего новосибирцы выбирали кольца, серьги и подвески, а из металлов предпочитали белое и красное золото. Средний чек на украшения составил 54 191 рубль, сообщили в Аналитическом центре SOKOLOV.

Самый большой рост спроса на украшения выращенными бриллиантами в Новосибирске был зафиксирован в Казани и Уфе — в 4,8 и 4 раза соответственно.  Самый крупный чек покупки в Сочи — 62 078 рублей.

Читать полностью

В Новосибирске из-за морозов спрос на отогрев автомобилей вырос в четыре раза

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске из-за сильных морозов резко вырос спрос на услуги по отогреву автомобилей. Запрос есть от владельцев самых разных транспортных средств: от малолитражек до фур и спецтехники. Infopro54 собрал данные о рынке отогрева авто и поговорил с его участниками.

По данным онлайн-справочников, в январе 2026 года в Новосибирске работает более 200 выездных бригад, оказывающих услуги по отогреву автомобилей. На рынке представлены мелкие компании, частные лица и несколько крупных служб, которые заявляют о десятках собственных экипажей «скорой помощи для авто». Их загрузка напрямую зависит от цифр, которые показывают уличные термометры. «Высокий сезон» — это сильные морозы. Прошлой зимой их почти не было. В этом году погода дает бригадам заработать.

Читать полностью

В один день новогодних праздников отели Новосибирска были загружены на 72%

Автор: Юлия Данилова

Отели в региональных городах России — Екатеринбург, Новосибирск, Нижний — показали хороший всплеск в «золотые дни»: с 31 декабря по 6 января. Пик загрузки в Новосибирске пришелся на 4 января, когда, по данным сервиса Hotel Advisors, загрузка в отелях города составляла 72,6%. Для сравнения, Москва, Петербург, Казань и горный Сочи на новогодних каникулах уходили в зону 80–86%.

При этом региональные города быстрее «сдулись» после 6–7 января. 11 января загрузка отелей в Новосибирске составляла 23,6%, в Казани — 19,6%, в Нижнем Новгороде — 13,9%.

Читать полностью

Просрочка по ипотеке в Новосибирской области достигла почти 4 млрд рублей

Автор: Оксана Мочалова

За 11 месяцев 2025 года просроченная задолженность по ипотеке на вторичном рынке Новосибирской области увеличилась на 2.06 млрд рублей — с 1.88 млрд до 3.93 млрд. Это соответствует росту на 110%, что существенно выше среднероссийских темпов и ставит регион в число антилидеров Сибирского федерального округа, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант».

В Сибирском федеральном округе ситуация с неплатежами по ипотеке неравномерна. Абсолютным лидером по приросту проблемной задолженности стала Республика Тыва (+384%). Далее следуют Кемеровская область с ростом на 158% и Алтайский край (+154%). Значительный рост долгов также показали Иркутская (+139%) и Омская (+114%) области.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

В магазинах Новосибирска сахар стали продавать в пачках по 450 граммов

Общество

В Новосибирске за две недели января из-за гололёда пострадали более 200 человек

Бизнес Недвижимость

Уходит эпоха: основатель «Краснообск.Монтажспецстрой» решил ликвидировать компанию

Общество

Масштабная авария на подстанции на несколько часов оставила Академгородок без света

Власть Отставки и назначения

Выпускник НВВКУ стал замначальника департамента в Кремле

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес сможет реструктурировать кредиты еще полгода

Бизнес

«Лучшие друзья девушек»: у новосибирцев резко вырос спрос на украшения с выращенными бриллиантами

Культура Общество

Почти тысяча новосибирцев окунулись в прорубь

Авто Бизнес Общество

В Новосибирске из-за морозов спрос на отогрев автомобилей вырос в четыре раза

Культура Общество

Киноностальгия собирает в Новосибирске полные залы, но оставляет много вопросов

Общество

Депутат рассказал, как изменятся выплаты работающим пенсионерам Новосибирска

Общество

Стал известен прогноз погоды на Крещение в Новосибирске

Право&Порядок

Вагон пригородного поезда сошёл с рельсов на станции Новосибирск‑Главный

Авто

В Новосибирске сократили сроки выдачи водительских удостоверений

Общество

С 1 марта в России изменят правила авиаперелетов

Общество

Морозы привели к перебоям с электричеством в Новосибирской области

Бизнес Туризм

В один день новогодних праздников отели Новосибирска были загружены на 72%

Общество Стиль жизни

Жители Новосибирска в -39 пьют кофе в иглу

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности