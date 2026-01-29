Поиск здесь...
«Светлая линия» – единый номер по вопросам электроснабжения для клиентов «Россети Новосибирск»

Дата:

Сервис разработан для компаний, входящих в Группу «Россети», в рамках стратегии повышения клиентоцентричности

«Светлая линия» – единый номер по вопросам электроснабжения для клиентов «Россети Новосибирск»Для потребителей электроэнергии в Новосибирской области функционирует «Светлая линия» — единая горячая линия энергетиков. Сервис разработан для компаний, входящих в Группу «Россети», в рамках стратегии повышения клиентоцентричности, он стал частью масштабной программы цифровизации и модернизации системы обслуживания клиентов в электросетевом комплексе России.

По единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 жители региона могут получить доступ к консультационной поддержке по всем вопросам, касающимся электроснабжения:

  • оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе качество электроэнергии и перерывы электроснабжения;
  • осуществление технологического присоединения к электросетям;
  • организация учета электрической энергии;
  • обслуживание потребителей в очном и заочном режиме, в том числе с использованием цифровых сервисов;
  • оказание дополнительных услуг.

Особое внимание уделяется оперативному реагированию на сообщения о технологических нарушениях и качестве электроснабжения: прием и первичная обработка обращений о перерывах подачи электроэнергии осуществляется круглосуточно и в автоматизированном режиме с помощью ИИ‑алгоритмов, что позволяет единовременно принимать и фиксировать большее количество звонков. Кроме того, в сервисе настроена региональная и тематическая маршрутизация, повышающая точность и качество сопровождения обращений.

Внедрение единой линии позволит централизовать обработку клиентских запросов и унифицировать стандарты обслуживания по вопросам электроснабжения. В «Россети Новосибирск» уверены, что сервис «Светлая линия» станет надежным помощником для всех жителей региона и позволит сделать общение потребителей с энергетиками максимально комфортным и эффективным.

Девять нелегальных майнинг-ферм выявили в Новосибирской области в 2025 году

В течение 2025 года специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области обнаружили и прекратили деятельность девяти нелегальных майнинг-ферм, которые осуществляли неучтенный расход электроэнергии. Общий объем похищенной криптофермами электроэнергии составил более 4 миллионов киловатт-часов, что эквивалентно 28 миллионам рублей.

В рамках сотрудничества между различными ведомствами, энергетики совместно с правоохранительными органами систематически проводили рейды в различных местах, результатом которых стало выявление нелегальных майнинг-ферм. К примеру, один из нарушителей установил оборудование для майнинга в контейнере, расположенном на территории авторазбора на Гусинобродском шоссе. Другой инициативный майнер разместил свое оборудование в заброшенном здании на улице Б. Богаткова.

Читать полностью

Новосибирские энергетики легализовали 76% незаконных ВОЛС в 2025 году

Компания «Россети Новосибирск» подвела итоги масштабной деятельности по систематизации размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого хозяйства. В течение 2025 года специалисты энергокомпании провели обследования почти 28,5 тысяч километров линий электропередач (ЛЭП). В результате этих плановых инспекций было обнаружено более 35 тысяч случаев несанкционированного крепления ВОЛС к опорам. Более половины этих нарушений сосредоточено в Новосибирске и его ближайших окрестностях.

В целях снижения рисков повреждения энергетических объектов и обеспечения возможности проведения полноценного техобслуживания ЛЭП в соответствии с установленными нормами, специалисты систематически демонтируют незаконно размещенные ВОЛС.

Читать полностью

Новосибирские энергетики подключили новую подстанцию в Академгородке

Компания «Россети Новосибирск» успешно завершила ключевой этап модернизации электросетевой системы областного центра, обеспечив технологическое присоединение подстанции 110 кВ «Новая Академическая» в Советском районе. Объект функционирует, потребителю предоставлено 25 МВт электрической мощности.

Специалисты компании проложили два независимых кабельных канала, соединив новую подстанцию с существующей электросетью. Каждый канал гарантирует стабильное электроснабжение подстанции. Общая длина проложенных коммуникаций составила свыше 3,8 км. Работы включали в себя модификацию опор ЛЭП, установку высокочастотных заградителей, а также прокладку кабельных линий, частично выполненную методом горизонтального бурения.

Читать полностью

Завод безалкогольных напитков в Новосибирске получит стабильное электричество

В рамках программы технологического присоединения к электросетям, компания «Россети Новосибирск» предоставит заводу «Аквалайф», входящему в группу «Черноголовка», 3 МВт электроэнергии для его нужд.

Для гарантированного и бесперебойного питания производственных мощностей специалисты энергетической компании проведут работы по созданию кабельной сети 10 кВ протяженностью примерно 3,5 километра от подстанции «Оловозаводская» класса напряжения 110 кВ. Приблизительно половина кабеля будет проложена с использованием технологии горизонтально-направленного бурения. Также запланирована установка современной системы учета потребляемой электроэнергии. Общий объем финансовых вложений в данный проект оценивается в 44,4 миллиона рублей.

Читать полностью

Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками

До наступления одного из самых любимых праздников россиян, Нового года, осталось немногим больше недели. В то время как большинство граждан заняты приятными предпраздничными приготовлениями, все экстренные службы переходят на усиленный режим работы. Энергетики начали подготовку к периоду новогодних каникул в свой профессиональный день, 22 декабря.

Компания «Россети Новосибирск», отвечающая за электроснабжение в Новосибирской области, реализовала комплекс мер для обеспечения бесперебойной работы электросетей во время праздничных дней. Усилен мониторинг состояния и функциональности энергообъектов, диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады функционируют в режиме повышенной готовности, подготовлены специализированная техника и необходимые запасы материалов и оборудования. На период новогодних каникул также вводится режим технологической тишины, предусматривающий приостановку всех плановых работ и переключений в сетевом комплексе.

Читать полностью

Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров

В наукограде Кольцово компания «Россети Новосибирск» предоставит свыше 1,4 МВт добавочной электроэнергии для производства косметических товаров ООО «Лаборатория Ангиофарм».

Для гарантированного и стабильного энергоснабжения высокотехнологичного предприятия энергетики создали специальную схему питания с использованием высоковольтной подстанции 110 кВ «Барышевская». Подстанция является ключевым узлом энергосистемы наукограда, где параллельно ведется строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Читать полностью
