«Светлая линия» – единый номер по вопросам электроснабжения для клиентов «Россети Новосибирск»

Для потребителей электроэнергии в Новосибирской области функционирует «Светлая линия» — единая горячая линия энергетиков. Сервис разработан для компаний, входящих в Группу «Россети», в рамках стратегии повышения клиентоцентричности, он стал частью масштабной программы цифровизации и модернизации системы обслуживания клиентов в электросетевом комплексе России.

По единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 жители региона могут получить доступ к консультационной поддержке по всем вопросам, касающимся электроснабжения:

оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе качество электроэнергии и перерывы электроснабжения;

осуществление технологического присоединения к электросетям;

организация учета электрической энергии;

обслуживание потребителей в очном и заочном режиме, в том числе с использованием цифровых сервисов;

оказание дополнительных услуг.

Особое внимание уделяется оперативному реагированию на сообщения о технологических нарушениях и качестве электроснабжения: прием и первичная обработка обращений о перерывах подачи электроэнергии осуществляется круглосуточно и в автоматизированном режиме с помощью ИИ‑алгоритмов, что позволяет единовременно принимать и фиксировать большее количество звонков. Кроме того, в сервисе настроена региональная и тематическая маршрутизация, повышающая точность и качество сопровождения обращений.

Внедрение единой линии позволит централизовать обработку клиентских запросов и унифицировать стандарты обслуживания по вопросам электроснабжения. В «Россети Новосибирск» уверены, что сервис «Светлая линия» станет надежным помощником для всех жителей региона и позволит сделать общение потребителей с энергетиками максимально комфортным и эффективным.