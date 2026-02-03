Новосибирские рестораны вслед за ларьками и химчистками стали просить наличку

В Новосибирске распространяется практика перехода от безналичного расчета к наличному. К небольшим торговым точкам, мастерским по ремонту техники, химчисткам присоединяются заведения раскрученных и популярных брендов.

Журналиста Infopro54 попросили рассчитаться наличкой в ресторане известной новосибирской сети. Произошло это в стерильной зоне аэропорта Толмачево, где все стоит дороже и где раньше не указывали на предпочтительность наличного расчета.

— Будет ли вам удобно рассчитаться наличными? У нас терминал работает с перебоями, — сказал сотрудник ресторана.

После отрицательного ответа сотрудник ввел сумму в эквайринговый терминал, и безналичный расчет прошел мгновенно. Такой же сценарий повторялся и при обслуживании других посетителей. В другом заведении при покупке кофе и бутылки воды прямо сказали, что будут благодарны, если получится рассчитаться наличными. На вопрос о причинах таких предпочтений ответ был такой: «Нашей компании это выгоднее».

Экспресс-опрос среди читателей Infopro54 показал, что это повсеместный тренд, и сейчас наличку просят даже рестораны премиум-сегмента.

— Водил в январе гостей из другого города в модный ресторан. Ужин на троих обошелся в 15 тысяч с лишним. Официант вежливо намекнул, что ресторан будет признателен за наличные. Я так и рассчитался, — рассказал редакции житель Новосибирска Олег.

Напомним, что с 1 января 2026 года в России был введен НДС для ключевых банковских услуг, связанных с приемом безналичных платежей. С 2006 по 2026 год данные услуги были освобождены от налога. Сейчас они облагаются стандартной ставкой в 22%. Под налог попадают операции по эквайрингу (приему оплаты картами) и процессингу (обработке этих операций). Проще говоря, банки стали больше брать с бизнеса за свои услуги. Пытаясь сэкономить, малый и средний бизнес возвращается к наличному расчету. Причем есть те, у кого этот возврат доходит до радикальных мер — они не принимают к оплате банковские карты.

Ранее редакция рассказывала, сколько заведений общепита закрылось в Новосибирске с начала года, и о том, как экономическая ситуация привела к увеличению числа рюмочных в городе.