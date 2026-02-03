Поиск здесь...
Бизнес Общество

Новосибирские рестораны вслед за ларьками и химчистками стали просить наличку

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Это делают даже самые крупные и известные игроки рынка

В Новосибирске распространяется практика перехода от безналичного расчета к наличному. К небольшим торговым точкам, мастерским по ремонту техники, химчисткам присоединяются заведения раскрученных и популярных брендов.

Журналиста Infopro54 попросили рассчитаться наличкой в ресторане известной новосибирской сети. Произошло это в стерильной зоне аэропорта Толмачево, где все стоит дороже и где раньше не указывали на предпочтительность наличного расчета.

— Будет ли вам удобно рассчитаться наличными? У нас терминал работает с перебоями, — сказал сотрудник ресторана.

После отрицательного ответа сотрудник ввел сумму в эквайринговый терминал, и безналичный расчет прошел мгновенно. Такой же сценарий повторялся и при обслуживании других посетителей. В другом заведении при покупке кофе и бутылки воды прямо сказали, что будут благодарны, если получится рассчитаться наличными. На вопрос о причинах таких предпочтений ответ был такой: «Нашей компании это выгоднее».

Экспресс-опрос среди читателей Infopro54 показал, что это повсеместный тренд, и сейчас наличку просят даже рестораны премиум-сегмента.

— Водил в январе гостей из другого города в модный ресторан. Ужин на троих обошелся в 15 тысяч с лишним. Официант вежливо намекнул, что ресторан будет признателен за наличные. Я так и рассчитался, — рассказал редакции житель Новосибирска Олег.

Напомним, что с 1 января 2026 года в России был введен НДС для ключевых банковских услуг, связанных с приемом безналичных платежей. С 2006 по 2026 год данные услуги были освобождены от налога. Сейчас они облагаются стандартной ставкой в 22%. Под налог попадают операции по эквайрингу (приему оплаты картами) и процессингу (обработке этих операций). Проще говоря, банки стали больше брать с бизнеса за свои услуги. Пытаясь сэкономить, малый и средний бизнес возвращается к наличному расчету. Причем есть те, у кого этот возврат доходит до радикальных мер — они не принимают к оплате банковские карты.

Ранее редакция рассказывала, сколько заведений общепита закрылось в Новосибирске с начала года, и о том, как экономическая ситуация привела к увеличению числа рюмочных в городе.

Фото Infopro54

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : подорожание эквайринга в 2026 году наличные кафе и рестораны в Новосибирске

Обновление сетей электротранспорта Новосибирска включат в тариф для пассажиров

Автор: Юлия Данилова

Протяженность трамвайных сетей в Новосибирске сегодня составляет 137 км, из них 37 км требуют срочного ремонта. На эти цели необходимо 3,5 млрд рублей. Об этом на заседании комиссии по горхозу горсовета Новосибирска сообщил начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко. Кроме того, почти 70% контактной сети для городского электротранспорта также изношены. Замены требуют около 300 км сети. Для ремонта нужно около 1 млрд рублей.

— Ремонт контактной сети в настоящее время осуществляется собственными силами МКП ГЭТ в рамках текущего содержания за счёт собственных средств, — пояснил Ивахненко.

Читать полностью

Прибыльность МСП в России достигла 52% в 2025 году

Согласно результатам анализа индекса RSBI, подготовленного совместно ПСБ, общественной организацией «Опора России» и Аналитическим центром НАФИ, доля российских малых и средних предприятий (МСП), завершивших 2025 год с прибылью, выросла на 13 процентных пунктов, достигнув 52%.

Отмечается, что 17% компаний продемонстрировали существенный рост продаж, превышающий 25% по сравнению с предыдущим годом. У 19% предприятий выручка увеличилась на 11-25% в годовом выражении, а у 16% - менее чем на 10%.

Читать полностью

Потребительская усталость меняет правила Киберпонедельника

Автор: Оксана Мочалова

От роста к зрелости

Эволюция Киберпонедельника в России вышла далеко за рамки простого дня онлайн-распродаж. За последние три-пять лет это явление пережило глубокую трансформацию, превратившись в комплексный маркетинговый инструмент и индикатор зрелости российского цифрового рынка. По мнению экспертов, изменения носят системный характер и затрагивают поведение потребителей, стратегии ритейлеров и конкурентную среду в целом.

Читать полностью

Самые проблемные автомобили с пробегом в России назвали эксперты

Автор: Артем Рязанов

Покупка подержанного автомобиля — это всегда поиск баланса между ценой, состоянием и возможными рисками. Даже внешне идеальная машина может иметь скрытые проблемы: неоплаченные штрафы, участие в ДТП, использование в такси или ограничения на регистрацию.

Как отмечает директор департамента массовых продаж SpectrumData Артем Асонов, в прошлом году чаще всего проверяли автомобили трех марок — Toyota, Kia и Hyundai. Среди моделей лидерами стали Toyota Camry, Kia Rio и LADA Granta, каждая из которых была проверена пользователями более 3 000 раз в течение года.

Читать полностью

Четырехлетнему Саше Иващенко с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Уже в год родители Саши заметили, что поведение сына отличается от поведения других детей: мальчик не откликался на имя, не смотрел в глаза, не указывал на предметы и не играл в игрушки – только подолгу крутил колеса у машинки. Сначала врачи считали, что это отставание в развитии и со временем он нагонит сверстников, но все оказалось серьезнее: Саше диагностировали детский аутизм.

— Мы сразу занялись лечением – сын прошел интенсивный курс АВА-терапии (это программа реабилитации, специально разработанная для детей с аутизмом), занимался с логопедом. Вскоре мы увидели результаты: Саша стал усидчивее, начал повторять за взрослыми звуки, научился простым действиям с предметами, смог их сортировать, теперь осваивает имитацию движений. Но речи до сих пор нет, сын плохо понимает обращенные к нему слова, его память и внимание нарушены, — рассказывает мама Саши Екатерина Иващенко.

Читать полностью

«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом», порадовав своих болельщиков. Матч, который прошёл 2 февраля на льду «Сибирь-Арены», получился напряжённым и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый период не задался для новосибирцев. «Ак Барс» дважды поразил ворота, и «Сибирь» ушла на перерыв, проигрывая две шайбы. Однако во втором периоде ситуация изменилась. На 28-й минуте Антон Косолапов сократил отставание, а вскоре Максим Сушко сравнял счёт.

Читать полностью
