Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Зимой в Новосибирске нередко регистрируются ситуации, когда горожане падают на обледеневших тротуарах и дорогах, что часто приводит к травмам. При этом не все осведомлены о возможности получения компенсации за такие происшествия. За несвоевременную уборку наледи с определённых участков несёт ответственность конкретное лицо.
Юрист дал рекомендации, как подать на получение возмещения при травме из-за гололеда.
— Прежде всего соберите доказательства. Сфотографируйте место падения: лёд, сугроб, отсутствие песка, найдите свидетелей, которые подтвердят, что вы упали именно здесь. Сохраните одежду и обувь, в которой вы были, это может стать вещдоком. В медучреждении расскажите врачу, где и как вы упали, чтобы это было зафиксировано в медкарте, — рассказала Горсайту глава юридической фирмы «Альянс правосудия» Елена Попова.
По словам Поповой, чаще всего ответственность за гололёд несёт организация, которая обязана убирать территорию по правилам благоустройства города.
- Это может быть управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищно-эксплуатационная контора, если вы поскользнулись во дворе жилого дома, на тротуаре или внутридворовой дороге.
- Администрация города отвечает, если инцидент произошёл на тротуаре, в парке, на площади или остановке общественного транспорта.
- Владелец магазина, офиса или кафе несёт ответственность, если вы упали на его ступеньках или рядом с ними.
- Дорожные службы тоже могут быть виноваты, если они не посыпали дорогу песком.
Чтобы получить компенсацию, нужно отправить официальную претензию виновнику. Приложите к ней копии документов и потребуйте возместить расходы. Претензию лучше отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Обычно на ответ у виновника есть 30 дней.
— Параллельно можно направить обращение в контролирующие органы, например, если УК бездействует. Это прокуратура, ГЖИ, Роспотребнадзор, администрация района, а также в суд, если компенсацию вам не хотят выплачивать. Срок исковой давности в этом случае составляет 3 года, — прокомментировала Елена Попова.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за две недели января из-за гололёда пострадали более 200 человек.