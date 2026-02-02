Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Зимой в Новосибирске нередко регистрируются ситуации, когда горожане падают на обледеневших тротуарах и дорогах, что часто приводит к травмам. При этом не все осведомлены о возможности получения компенсации за такие происшествия. За несвоевременную уборку наледи с определённых участков несёт ответственность конкретное лицо.

Юрист дал рекомендации, как подать на получение возмещения при травме из-за гололеда.

— Прежде всего соберите доказательства. Сфотографируйте место падения: лёд, сугроб, отсутствие песка, найдите свидетелей, которые подтвердят, что вы упали именно здесь. Сохраните одежду и обувь, в которой вы были, это может стать вещдоком. В медучреждении расскажите врачу, где и как вы упали, чтобы это было зафиксировано в медкарте, — рассказала Горсайту глава юридической фирмы «Альянс правосудия» Елена Попова.

По словам Поповой, чаще всего ответственность за гололёд несёт организация, которая обязана убирать территорию по правилам благоустройства города.

Это может быть управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищно-эксплуатационная контора, если вы поскользнулись во дворе жилого дома, на тротуаре или внутридворовой дороге.

Администрация города отвечает, если инцидент произошёл на тротуаре, в парке, на площади или остановке общественного транспорта.

Владелец магазина, офиса или кафе несёт ответственность, если вы упали на его ступеньках или рядом с ними.

Дорожные службы тоже могут быть виноваты, если они не посыпали дорогу песком.

Чтобы получить компенсацию, нужно отправить официальную претензию виновнику. Приложите к ней копии документов и потребуйте возместить расходы. Претензию лучше отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Обычно на ответ у виновника есть 30 дней.

— Параллельно можно направить обращение в контролирующие органы, например, если УК бездействует. Это прокуратура, ГЖИ, Роспотребнадзор, администрация района, а также в суд, если компенсацию вам не хотят выплачивать. Срок исковой давности в этом случае составляет 3 года, — прокомментировала Елена Попова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за две недели января из-за гололёда пострадали более 200 человек.