Поезда в Новосибирск задерживаются из-за схода вагонов на Транссибе

В Кировской области 1 февраля произошёл сход 22 вагонов грузового поезда на перегоне Шалегово – Оричи. Восстановительные работы продолжаются, и пока движение открыто только по одному пути. Поезда, следующие по Транссибу из Москвы, задерживаются. По меньшей мере четыре состава могут прибыть в Новосибирск с опозданием, хотя есть шанс, что некоторые из них нагонят расписание. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирские железные дороги».

На утро 3 февраля поезд №2 Москва — Владивосток «Россия» задерживается примерно на пять часов. В Новосибирск он прибудет не раньше 14:45, что на 3,5 часа позже расписания. Второй поезд №2 Москва — Владивосток (за 4 февраля) отстаёт примерно на шесть часов. Есть шанс, что к моменту прибытия в Новосибирск он войдёт в график.

Поезд №82, следующий из Москвы в Улан-Удэ, задержался на полтора часа. Сейчас он почти восстановил расписание и, вероятно, прибудет в Новосибирск вовремя.

Поезд №68, идущий из Москвы в Абакан, опаздывает более чем на 10 часов. В Новосибирск он прибудет не раньше полудня 4 февраля.

— По поездам №70 Москва — Чита и №10 Москва — Владивосток информации нет. Предположительно, опаздывают на несколько часов, — добавил источник.

Поезд №68 Москва — Абакан прибыл в Киров с опозданием более чем на 10 часов — в 0:46 по московскому времени. В Новосибирск он прибудет не раньше полудня 4 февраля.

Поезд №2 Москва — Владивосток, следующий по расписанию 4 февраля, тоже задержался в Кирове на 6 часов и отправился в 0:34 по московскому времени. Есть надежда, что он наверстает упущенное и прибудет в Новосибирск по расписанию.

ФПК предоставила опаздывающим пассажирам горячие обеды и начислила по 4000 баллов программы «РЖД Бонус».

