Девять нелегальных майнинг-ферм выявили в Новосибирской области в 2025 году

В течение 2025 года специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области обнаружили и прекратили деятельность девяти нелегальных майнинг-ферм, которые осуществляли неучтенный расход электроэнергии. Общий объем похищенной криптофермами электроэнергии составил более 4 миллионов киловатт-часов, что эквивалентно 28 миллионам рублей.

В рамках сотрудничества между различными ведомствами, энергетики совместно с правоохранительными органами систематически проводили рейды в различных местах, результатом которых стало выявление нелегальных майнинг-ферм. К примеру, один из нарушителей установил оборудование для майнинга в контейнере, расположенном на территории авторазбора на Гусинобродском шоссе. Другой инициативный майнер разместил свое оборудование в заброшенном здании на улице Б. Богаткова.

В процессе следственных действий в прошлом году было конфисковано несколько десятков единиц майнингового оборудования. По фактам несанкционированного потребления электроэнергии специалисты подали заявления в правоохранительные органы, по некоторым из которых были возбуждены уголовные дела и даже вынесены судебные решения.

Один из наиболее крупных инцидентов был зарегистрирован весной 2025 года. В Ленинском районе злоумышленник, который ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за нелегальное подключение майнингового оборудования к электросетям, организовал очередную ферму на самовольно занятом земельном участке, где также занимался продажей строительных материалов. По оценкам энергетиков, объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 728 тысяч киловатт-часов на общую сумму 4,7 миллиона рублей. В настоящее время в отношении владельца майнинг-фермы вынесено судебное решение о полном возмещении убытков электросетевой организации, которое вступит в силу в конце января 2026 года.

Компания продолжит активную работу по выявлению и пресечению незаконной деятельности майнеров, применяя гражданско-правовые, административные и уголовные меры.