Девять нелегальных майнинг-ферм выявили в Новосибирской области в 2025 году

Дата:

Общий объем похищенной криптофермами электроэнергии составил более 4 млн киловатт-часов, что эквивалентно 28 млн рублей

Девять нелегальных майнинг-ферм выявили в Новосибирской области в 2025 годуВ течение 2025 года специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области обнаружили и прекратили деятельность девяти нелегальных майнинг-ферм, которые осуществляли неучтенный расход электроэнергии. Общий объем похищенной криптофермами электроэнергии составил более 4 миллионов киловатт-часов, что эквивалентно 28 миллионам рублей.

В рамках сотрудничества между различными ведомствами, энергетики совместно с правоохранительными органами систематически проводили рейды в различных местах, результатом которых стало выявление нелегальных майнинг-ферм. К примеру, один из нарушителей установил оборудование для майнинга в контейнере, расположенном на территории авторазбора на Гусинобродском шоссе. Другой инициативный майнер разместил свое оборудование в заброшенном здании на улице Б. Богаткова.

В процессе следственных действий в прошлом году было конфисковано несколько десятков единиц майнингового оборудования. По фактам несанкционированного потребления электроэнергии специалисты подали заявления в правоохранительные органы, по некоторым из которых были возбуждены уголовные дела и даже вынесены судебные решения.

Один из наиболее крупных инцидентов был зарегистрирован весной 2025 года. В Ленинском районе злоумышленник, который ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за нелегальное подключение майнингового оборудования к электросетям, организовал очередную ферму на самовольно занятом земельном участке, где также занимался продажей строительных материалов. По оценкам энергетиков, объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 728 тысяч киловатт-часов на общую сумму 4,7 миллиона рублей. В настоящее время в отношении владельца майнинг-фермы вынесено судебное решение о полном возмещении убытков электросетевой организации, которое вступит в силу в конце января 2026 года.

Компания продолжит активную работу по выявлению и пресечению незаконной деятельности майнеров, применяя гражданско-правовые, административные и уголовные меры.

Фото предоставлено пресс-службой маркетинговое наименование «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Актуальный разговор

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

Новосибирские энергетики легализовали 76% незаконных ВОЛС в 2025 году

Компания «Россети Новосибирск» подвела итоги масштабной деятельности по систематизации размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого хозяйства. В течение 2025 года специалисты энергокомпании провели обследования почти 28,5 тысяч километров линий электропередач (ЛЭП). В результате этих плановых инспекций было обнаружено более 35 тысяч случаев несанкционированного крепления ВОЛС к опорам. Более половины этих нарушений сосредоточено в Новосибирске и его ближайших окрестностях.

В целях снижения рисков повреждения энергетических объектов и обеспечения возможности проведения полноценного техобслуживания ЛЭП в соответствии с установленными нормами, специалисты систематически демонтируют незаконно размещенные ВОЛС.

Новосибирские энергетики подключили новую подстанцию в Академгородке

Компания «Россети Новосибирск» успешно завершила ключевой этап модернизации электросетевой системы областного центра, обеспечив технологическое присоединение подстанции 110 кВ «Новая Академическая» в Советском районе. Объект функционирует, потребителю предоставлено 25 МВт электрической мощности.

Специалисты компании проложили два независимых кабельных канала, соединив новую подстанцию с существующей электросетью. Каждый канал гарантирует стабильное электроснабжение подстанции. Общая длина проложенных коммуникаций составила свыше 3,8 км. Работы включали в себя модификацию опор ЛЭП, установку высокочастотных заградителей, а также прокладку кабельных линий, частично выполненную методом горизонтального бурения.

Завод безалкогольных напитков в Новосибирске получит стабильное электричество

В рамках программы технологического присоединения к электросетям, компания «Россети Новосибирск» предоставит заводу «Аквалайф», входящему в группу «Черноголовка», 3 МВт электроэнергии для его нужд.

Для гарантированного и бесперебойного питания производственных мощностей специалисты энергетической компании проведут работы по созданию кабельной сети 10 кВ протяженностью примерно 3,5 километра от подстанции «Оловозаводская» класса напряжения 110 кВ. Приблизительно половина кабеля будет проложена с использованием технологии горизонтально-направленного бурения. Также запланирована установка современной системы учета потребляемой электроэнергии. Общий объем финансовых вложений в данный проект оценивается в 44,4 миллиона рублей.

Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками

До наступления одного из самых любимых праздников россиян, Нового года, осталось немногим больше недели. В то время как большинство граждан заняты приятными предпраздничными приготовлениями, все экстренные службы переходят на усиленный режим работы. Энергетики начали подготовку к периоду новогодних каникул в свой профессиональный день, 22 декабря.

Компания «Россети Новосибирск», отвечающая за электроснабжение в Новосибирской области, реализовала комплекс мер для обеспечения бесперебойной работы электросетей во время праздничных дней. Усилен мониторинг состояния и функциональности энергообъектов, диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады функционируют в режиме повышенной готовности, подготовлены специализированная техника и необходимые запасы материалов и оборудования. На период новогодних каникул также вводится режим технологической тишины, предусматривающий приостановку всех плановых работ и переключений в сетевом комплексе.

Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров

В наукограде Кольцово компания «Россети Новосибирск» предоставит свыше 1,4 МВт добавочной электроэнергии для производства косметических товаров ООО «Лаборатория Ангиофарм».

Для гарантированного и стабильного энергоснабжения высокотехнологичного предприятия энергетики создали специальную схему питания с использованием высоковольтной подстанции 110 кВ «Барышевская». Подстанция является ключевым узлом энергосистемы наукограда, где параллельно ведется строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области

В 2025 году компания «Россети Новосибирск» осуществила масштабную модернизацию электросетевого комплекса региона, в рамках которой было заменено 85 трансформаторных подстанций, расположенных в ключевых районах Новосибирской области. На эти цели компания выделила около 45 миллионов рублей.

Работы по обновлению подстанций включали в себя комплекс мероприятий: от реконструкции фундаментов и монтажа поддерживающих конструкций до установки новых корпусов и современного оборудования. Все работы проводились с использованием передовых технологий и материалов высокого качества, произведенных в России. Завершение проекта было приурочено к началу отопительного сезона, и обновленные подстанции уже функционируют в Убинском, Баганском, Болотнинском, Колыванском, Каргатском, Кыштовском, Чулымском районах, а также в пригородной зоне Новосибирска.

Суд признал действия авиакомпании «Сибирь» по овербукингу незаконными

Ипотека с материнским капиталом взлетела на 70% в 2025 году

Почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске

В Новосибирске из-за ностальгии и проблем в экономике растёт число рюмочных

Новосибирским предпринимателям предложили субсидии на создание электрозаправок

Новосибирск стал лидером по приросту автосалонов в 2025 году

Власти рассказали, как будут бороться с пробками у четвертого моста Новосибирска

Под Новосибирском планируется создать логистический узел на стыке водных путей

Запуск проекта белорусской компании в Линево запланирован к концу 2026 года

Общественники потребовали закрыть бар в центре Новосибирска

Новосибирский застройщик ИЖС признан банкротом

Мигранты привозят паразитарные инфекции в Новосибирскую область

11 миллионов россиян получают зарплату через банк

Резидентом новосибирского ПЛП стал дилерский центр грузовой техники

В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Губернатор поздравил с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Новосибирский НИИТО запатентовал 27 медицинских разработок в 2025 году

Дело со строительством парка «Авангард» под Новосибирском отнесли к картельным

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

