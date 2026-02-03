Самые проблемные автомобили с пробегом в России назвали эксперты

Покупка подержанного автомобиля — это всегда поиск баланса между ценой, состоянием и возможными рисками. Даже внешне идеальная машина может иметь скрытые проблемы: неоплаченные штрафы, участие в ДТП, использование в такси или ограничения на регистрацию.
Как отмечает директор департамента массовых продаж SpectrumData Артем Асонов, в прошлом году чаще всего проверяли автомобили трех марок — Toyota, Kia и Hyundai. Среди моделей лидерами стали Toyota Camry, Kia Rio и LADA Granta, каждая из которых была проверена пользователями более 3 000 раз в течение года.
— В 2025 году через сервис «Автокод» комплексно проверили около 300 тысяч авто с пробегом. Самыми распространенными проблемами оказались штрафы ГИБДД, работа в такси и участие в ДТП, — поясняет Асонов.
Модели с наибольшими штрафами
- Toyota Camry – 78 068 рублей
- Kia Rio – 70 796 рублей
- Hyundai Solaris – 69 049 рублей
Модели, чаще всего используемые в такси
- Hyundai Solaris – 1 720 единиц
- Kia Rio – 1 277 единиц
- Volkswagen Polo – 1 055 единиц
Участие в ДТП
- Hyundai Solaris – 4 407 случаев
- Kia Rio – 3 775 случаев
- Volkswagen Polo – 3 354 случая
Ограничения на регистрацию авто
- Toyota Camry – 2 204 единицы
- BMW 5 серии – 1 861 единица
- Mercedes-Benz E-Class – 1 476 единиц
Статистика сервиса указывает на то, что популярные модели автомобилей часто имеют сразу несколько проблем. Так, Hyundai Solaris и Kia Rio часто упоминаются в отчетах из-за штрафов, ДТП и использования в такси. У Toyota Camry покупатели также нередко обнаруживают неоплаченные штрафы и ограничения на регистрационные действия. Чтобы избежать этих рисков после покупки, автомобиль с пробегом стоит проверять до сделки на специализированных сервисах.
