Андрей Травников доложил о строительстве кампуса мирового уровня НГУ

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, провел совещание, посвященное вопросам строительства в России кампусов, соответствующих мировым стандартам, и передовых образовательных учреждений

Чернышенко подчеркнул, что в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в России активно формируется сеть современных университетских кампусов. В соответствии с поручением президента Владимира Путина, к 2030 году планируется создать не менее 25 таких объектов, а к 2036 году их число должно достичь 40. В январе этого года, при участии главы государства, состоялось открытие новых объектов кампусов, в том числе учебных корпусов УрФУ в Екатеринбурге, общежитий в Калининграде и студенческого городка в Южно-Сахалинске. В конце декабря 2025 года был дан старт четвертому этапу отбора проектов кампусов, при реализации которого важно учитывать накопленный опыт для повышения ответственности участников за результаты строительных работ.

Он также сообщил, что в текущем году намечено завершение строительства и ввод в эксплуатацию кампусов в Калининграде и Новосибирске, а также нескольких объектов в Челябинске, Тюмени и Нижнем Новгороде.

Айрат Гатиятов, заместитель министра науки и высшего образования РФ, отметил, что в Новосибирске близится к завершению строительство всего кампуса Новосибирского государственного университета. Этот проект реализуется Минобрнауки России совместно с ППК «Единый заказчик в сфере строительства», обеспечивающей координацию и контроль качества на всех этапах.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки России, заверил, что министерство тщательно следит за ходом реализации федеральной программы по созданию сети современных кампусов.

Андрей Травников, глава Новосибирской области, сообщил о ходе строительства объектов кампуса НГУ, включая научно-исследовательский и учебно-научный центры института медицины и психологии. Он выразил уверенность, что все работы будут завершены в установленные сроки.

Первая очередь строительства кампуса НГУ, завершенная в 2024 году, включает учебный корпус, досуговый центр и комплекс общежитий. В рамках второй очереди запланировано возведение еще трех объектов. В 2025 году завершено оснащение корпуса поточных аудиторий, где 1 сентября начались учебные занятия. На двух других объектах продолжаются строительные работы.