В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области при поддержке Росгвардии задержали восемь человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности. На момент поимки шестеро из них находились в Новосибирска, двое — в Ялте.

По предварительным данным, с 2023 по 2024 год задержанные без лицензии предоставляли юрлицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они учредили не менее 30 фирм-однодневок. Деньги проходили, как оплата услуг или поставка товара.

— Через руки теневых банкиров прошло более двух миллиардов рублей. Нелегальный доход оценивается в 105 млн рублей, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

В ходе обысков полицейские изъяли документы, денежные средства, сотовые телефоны, банковские и сим-карты. Все фигуранты доставлены в полицию, в отношении них возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

