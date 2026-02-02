Поиск здесь...
Власть Право&Порядок

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Через них прошло более 2 миллиардов рублей

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области при поддержке Росгвардии задержали восемь человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности. На момент поимки шестеро из них находились в Новосибирска, двое — в Ялте.

По предварительным данным, с 2023 по 2024 год задержанные без лицензии предоставляли юрлицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они учредили не менее 30 фирм-однодневок. Деньги проходили, как оплата услуг или поставка товара.

— Через руки теневых банкиров прошло более двух миллиардов рублей. Нелегальный доход оценивается в 105 млн рублей, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

В ходе обысков полицейские изъяли документы, денежные средства, сотовые телефоны, банковские и сим-карты. Все фигуранты доставлены в полицию, в отношении них возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские предприниматели начали отказывать покупателям с картами, предпочитая продавать товары за наличку. 

Иллюстрация — скрин из оперативной съемки, автор: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Предыдущая статья
Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Автор: Юлия Данилова

В кластер редких и редкоземельных металлов может войти ряд месторождений Восточной Сибири и Арктики. О наиболее перспективных из них рассказал доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

Это месторождения Талнахского рудного узла, которые разрабатываются компаниями Норильского дивизиона, Томторское месторождение. По словам ученого, там очень высокое содержание редких и редкоземельных металлов. В последнее время была получена информация о наличии в этом месторождении марганцевых руд.

Читать полностью

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел рабочее заседание областного правительства в Новосибирске. Заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов представил доклад о реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области. Развитие рыбохозяйственной отрасли на территории Новосибирской области».

Он подчеркнул, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение экспорта несырьевых товаров, продукции АПК и создание инфраструктуры для поддержки экспорта за рубежом.

Читать полностью

Очумелые ручки: жители Новосибирска печатали валюту и торговали фальшивыми долларами

Автор: Ольга Кирсанова

Любовь к американским долларам и жажда приключений обернулась для двух новосибирцев уголовным делом. «Коммерческую жилку» приятели обнаружили в себе 3,5 года назад. Чтобы воплотить мечту в жизнь, они оборудовали в подвале жилого дома одного из них целую типографию: поставили печатные станки и приобрели все сопутствующие «рукоделию» расходники. Спустя короткое время бизнес народных умельцев накрыли доблестные сотрудники регионального УФСБ.

— В июне 2022 года пресечена противоправная деятельность жителей Новосибирска Вячеслава Брюханова и Олега Голдырева, занимавшихся изготовлением и сбытом крупных партий поддельных купюр номиналом 100 долларов США, — сообщила официальный представитель УФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва.

Читать полностью

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В одном из лесхозов Новосибирской области планируют создать теплицу для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Иван Белозеров.

— Эта работа уже начата. В 2027 году мы планируем запустить теплицу в эксплуатацию, — добавил Белозеров.

Читать полностью

В Новосибирске у экс-полицейского хотят изъять имущество на 400 миллионов рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Заельцовский районный суд Новосибирска принял к производству гражданское дело по иску прокурора Калининского района. Прокуратура требует обратить в доход Российской Федерации имущество бывшего сотрудника органов внутренних дел на сумму более 400 миллионов рублей. Сообщение об этом деле опубликовано на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Исковые требования основаны на результатах проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Согласно позиции прокуратуры, ответчик в период службы в полиции, а также во время руководства муниципальным предприятием Новосибирска нарушал установленные законом запреты, участвуя в предпринимательской деятельности.

Читать полностью

В Госдуме предложили исключить выходные дни из отпуска

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий изменить порядок исчисления продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Поправки затронут статью 120 Трудового кодекса РФ и предполагают исключение выходных дней из числа календарных дней основного или дополнительного отпуска.

В пояснительной записке к инициативе авторы указывают, что действующая система приводит к скрытому сокращению продолжительности отдыха.

Читать полностью
Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Власть Право&Порядок

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Бизнес Власть

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Общество

Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Бизнес

Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Бизнес Общество

В Новосибирске снижается производство обуви и изделий из кожи

Общество

Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Бизнес Наука

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Мировые и федеральные новости Общество

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Общество

Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Общество

Новосибирский диетолог оценила черные списки продуктов и моду на суперфуды

Власть

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

Общество

С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега

Общество

Мошенники создают фиктивные вакансии в Новосибирске для хищения денег

Бизнес Общество Туризм

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Общество

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Бизнес

Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

Власть

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

