В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

В документах по делу Джеффри Эпштейна Новосибирск упоминается 314 раз, чаще всего в контексте покупки авиабилетов. Следует из массива данных на сайте Минюста США.

Авиаперелеты выполнялись по маршрутам, где Новосибирск был пунктом отправления, назначения или транзита.

Первые упоминания о Новосибирске относятся к 2017 году. Фамилии и названия организаций не разглашаются, но в материалах встречаются русские имена, такие как Ирина и Алла.

Напомним, в конца прошлого года Министерство юстиции США начало публиковать массив документов по делу Джеффри Эпштейна. Финансист был обвинен в создании системы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В открытом доступе появились сотни гигабайт и миллионы страниц переписок, скриншотов, показаний и служебных материалов. В них упоминаются имена влиятельных людей, в том числе, из России.

