Медицина Общество

Число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году

Автор: Ольга Кирсанова

Дата:

Неутешительные прогнозы опубликованы на сайте «Национального здравоохранения»

Число иностранных студентов на медицинских программах в российских вузах к 2030 году может достичь 142 тысяч человек. Согласно исследованию, опубликованному в статье «Экспорт российского медицинского образования: вызовы и перспективы» в научном журнале «Национальное здравоохранение».

При сохранении текущих темпов приёма на уровне около 24 тысяч человек в год общая численность этой категории учащихся в РФ без учёта квотных мест может составить 117 тысяч человек к 2030 году. С учётом студентов, обучающихся по правительственной квоте, показатель способен достигнуть 142 тысяч, говорится в статье, опубликованной на сайте «Национального здравоохранения».

В материале отмечается устойчивый рост популярности медицинских специальностей среди иностранных абитуриентов. В 2021 году на эти программы поступило 13 515 иностранцев, в 2022 — 18 277, в 2023 — 23 647, а в 2024 — 23 382 человека. Их доля в общем потоке иностранных студентов увеличилась с 14,9% в 2021 году до 21,6% в 2023-м, немного снизившись до 19,8% в 2024 году.

Эксперты отмечают, что экспорт российского медицинского образования сталкивается с рядом ограничений. Среди них — международная напряжённость, визовые сложности, конкуренция со стороны Индии, Китая и Турции. Эти страны активно развивают собственные медпрограммы и делают их привлекательнее по условиям и цене.

Есть и внутренние проблемы. Это дороговизна обучения и проживания, нехватка мест в общежитиях, слабая клиническая база и плохая интеграция иностранцев в учебную среду. Дополнительный барьер — слабое владение английским у части преподавателей, что осложняет учёбу для приезжих студентов.

Напомним, в прошлом году в России приняли закон, упраздняющий необходимость сдачи экзамена по русскому языку для некоторых групп мигрантов. Поблажки коснутся только тех, кто въезжает по правительственной квоте. Что-то вроде элитной прослойки среди гастарбайтеров. Изначально, в этот перечень входили и медицинские работники, несмотря на то, что их работа подразумевает постоянное общение с пациентами.

Ранее стало известно, что заявки на приглашение «визовых» мигрантов подали 88 компаний из Новосибирска. Лучшими работниками предприниматели считают специалистов из Северной Кореи.

Изображение сгенерировано нейросетью

